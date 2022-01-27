Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі

Мотивація жити

Модний манікюр

Love Is

Стиль Кароль

Тиждень від-кутюр

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Найстильніші фільми 2021 року: "Людина-павук", "Круелла" або "Дюна"

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 19:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Церемонія нагородження пройде 9 березня, а поки що можете ознайомитися з повним списком фільмів, які поборються за перемогу
Найкращі костюми у фільмах 2021 року
Найкращі костюми у фільмах 2021 року / Фото: Disney, Колаж: Сьогодні, imdb.com

Гільдія художників по костюмах США оприлюднила список номінантів. Найчастіше її лауреати стають переможцями "Оскара".

У номінації представлені найстильніші фільми, які вийшли у широкий прокат у 2021 році. Переможців 24-ї премії буде оголошено 9 березня 2022 року. Стрічки оцінюються у кількох категоріях.

Реклама

Що цікаво, у списки не потрапила стрічка "Спенсер", що присвячена принцесі Діані. Хоча фільму й пророкували всілякі нагороди, його не було у списку номінантів.

Найкращі костюми у фентезі-фільмі

"Дюна" – Жаклін Вест і Роберт Морган
"Зелений лицар" – Малгося Турзанська
"Матриця: Воскресіння" – Ліндсі П'ю
"Шан-Чі та легенда десяти кілець" – Кім Барретт
"Людина-павук: Додому шляху немає" – Санджа М. Хейс
"Загін самогубців" – Джудіанна Маковські

"Людина-павук: Додому шляху нема" номіновано Гільдією художників по костюмах США на премію найкращий костюм у фентезі-фільмі
"Людина-павук: Додому шляху нема" номіновано Гільдією художників по костюмах США на премію найкращий костюм у фентезі-фільмі / Фото: Инстаграм

Реклама

Найкращі костюми у сучасному фільмі

"Поїздка в Америку 2" – Рут Е. Картер
"Не дивись нагору" – Сьюзан Метісон
"На висоті мрії" – Мітчелл Треверс
"007: Не час помирати" – Суттірат Енн Ларларб
"Зола" – Деріка Коул Вашингтон

"Не дивися вгору" номіновано Гільдією художників по костюмах США на премію Найкращий костюм у сучасному фільмі
"Не дивися вгору" номіновано Гільдією художників по костюмах США на премію Найкращий костюм у сучасному фільмі / Фото: Инстаграм

Найкращі костюми в історичному фільмі

  • "Круелла" – Дженні Біван
  • "Сірано" – Массімо Кантіні Парріні та Жаклін Дюрран
  • "Дім Гуччі" – Дженті Йейтс
  • "Алея кошмарів" – Луїс Секейра
  • "Вестсайдська історія" – Пол Тейзуелл

Кадр із фільму "Круелла"
Кадр із фільму "Круелла" / Фото: Disney

Реклама

Найкращі костюми у фентезі-серіалі

  • "Книга Боби Фетта" – Шона Трпчич
  • "Оповідь служниці" – Дебра Хенсон
  • "Локі" – Крістін Вада
  • "Що ми робимо в тіні" (епізод Gail) – Лора Монтгомері
  • "Відьмак" – Люсінда Райт

Кадр з фільму "Оповідь служниці"
Кадр з фільму "Оповідь служниці" / Фото: imdb.com

Найкращі костюми у телесеріалі

  • "Емілі в Парижі" – Патрісія Філд та Мерілін Фітуссі
  • "Ейфорія" – Хайді Бівенс
  • "Хакі" – Кетлін Фелікс-Хагер
  • "Мейр з Істтауна" – Меган Касперлік
  • "Гра в кальмара" – Чо Сан Ген

Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: Imdb.com

Найкращі костюми в історичному серіалі

  • "Велика" – Шерон Лонг
  • "Халстон" – Джеріана Сан-Хуан
  • "Підземна залізниця" – Керолайн Еселін-Шефер
  • "Ванда/Віжн" – Майєс С. Рубео
  • "Що ми робимо в тіні" (епізод The Wellness Center) – Лаура Монтгомері

Церемонія нагородження відбудеться 9 березня.

Також дивіться: названі найпопулярніші бренди 2021 року

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
24 — 30 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти