Найстильніші фільми 2021 року: "Людина-павук", "Круелла" або "Дюна"

Гільдія художників по костюмах США оприлюднила список номінантів. Найчастіше її лауреати стають переможцями "Оскара".
У номінації представлені найстильніші фільми, які вийшли у широкий прокат у 2021 році. Переможців 24-ї премії буде оголошено 9 березня 2022 року. Стрічки оцінюються у кількох категоріях.
Що цікаво, у списки не потрапила стрічка "Спенсер", що присвячена принцесі Діані. Хоча фільму й пророкували всілякі нагороди, його не було у списку номінантів.
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Найкращі костюми у фентезі-фільмі
"Дюна" – Жаклін Вест і Роберт Морган
"Зелений лицар" – Малгося Турзанська
"Матриця: Воскресіння" – Ліндсі П'ю
"Шан-Чі та легенда десяти кілець" – Кім Барретт
"Людина-павук: Додому шляху немає" – Санджа М. Хейс
"Загін самогубців" – Джудіанна Маковські
Найкращі костюми у сучасному фільмі
"Поїздка в Америку 2" – Рут Е. Картер
"Не дивись нагору" – Сьюзан Метісон
"На висоті мрії" – Мітчелл Треверс
"007: Не час помирати" – Суттірат Енн Ларларб
"Зола" – Деріка Коул Вашингтон
Найкращі костюми в історичному фільмі
- "Круелла" – Дженні Біван
- "Сірано" – Массімо Кантіні Парріні та Жаклін Дюрран
- "Дім Гуччі" – Дженті Йейтс
- "Алея кошмарів" – Луїс Секейра
- "Вестсайдська історія" – Пол Тейзуелл
Найкращі костюми у фентезі-серіалі
- "Книга Боби Фетта" – Шона Трпчич
- "Оповідь служниці" – Дебра Хенсон
- "Локі" – Крістін Вада
- "Що ми робимо в тіні" (епізод Gail) – Лора Монтгомері
- "Відьмак" – Люсінда Райт
Найкращі костюми у телесеріалі
- "Емілі в Парижі" – Патрісія Філд та Мерілін Фітуссі
- "Ейфорія" – Хайді Бівенс
- "Хакі" – Кетлін Фелікс-Хагер
- "Мейр з Істтауна" – Меган Касперлік
- "Гра в кальмара" – Чо Сан Ген
Найкращі костюми в історичному серіалі
- "Велика" – Шерон Лонг
- "Халстон" – Джеріана Сан-Хуан
- "Підземна залізниця" – Керолайн Еселін-Шефер
- "Ванда/Віжн" – Майєс С. Рубео
- "Що ми робимо в тіні" (епізод The Wellness Center) – Лаура Монтгомері
Церемонія нагородження відбудеться 9 березня.
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