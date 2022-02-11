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На кого подписаться: Instagram с куклами Барби, которые изображают сцены из "Эйфории"

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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11 февраля, 09:00
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Автор популярного аккаунта, который самостоятельно шьет наряды для барби, держит свое имя и даже пол в тайне
Instagram с кукольным миром "Эйфории"
Instagram с кукольным миром "Эйфории" / Фото: instagram.com/euphoriaddicted/

Один из самых популярных сериалов современности "Эйфория" продлили на третий сезон не просто так, ведь его колоссальный успех тяжело оспорить. Проект стал настолько популярен, что у него даже появился очень необычный Instagram. Вернее, не у него, а у кукольных прототипов главных героев.

В "Эйфории" прекрасно все: запутанный до безобразия сюжет, образы и стиль каждого героя, макияж девушек. Миллионы фанатов по всему миру посвящают различные паблики и аккаунты сериалу. Один из таких — Instagram Euphoria Addicted, в котором с помощью кукол Barbie воссозданы сцены из сериала.

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Кто владеет профилем, остается загадкой, которую автор не спешит раскрывать. Но в интервью PopSugar он признался, что самостоятельно создает костюмы для барби, покупает на блошином рынке реквизит для кукол или иногда создает его своими руками, чтобы он максимально напоминал киношную версию.

Помимо историй и удивительных персонажей, я люблю в эстетику сериала с самого начала, как он вышел в 2019 году. Поскольку он довольно жесткий и мрачный, мне показалось, что было бы здорово воссоздать запоминающиеся сцены с куклами Barbie, которые обычно используют для игры.

Так, аккаунт нереально правдоподобно воссоздает некоторые памятные эпизоды и образы героев: от момента встречи Феско и Лекси на вечеринке — до сцены на ярмарке, когда Мэдди пришла к Нейту.

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Елена Мело Тсина
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