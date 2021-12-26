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Наклейки для обличчя: як серіал "Ейфорія" та покоління Z створили новий тренд у макіяжі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
26 грудня, 10:56
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До нового року залишилося всього кілька днів, а це означає, що час придивитися до найяскравіших, найкрасивіших і найефектніших трендів майбутнього року
Наклейки для обличчя - новий тренд у макіяжі 2022
Наклейки для обличчя - новий тренд у макіяжі 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Вибираючи образ на новорічну вечірку, варто придивитися до майбутніх трендів 2022 року. Візажисти в один голос пророкують, що наклейки для обличчя стануть справжнім хітом наступного року. Все завдяки повальному захопленню цим трендом поколінням Z, популярності серіалу "Ейфорія", де героїні неодноразово приміряють стильні луки.

Враховуючи, що наклейки для нігтів, очей та тіла стали незамінними аксесуарами для самовираження, чекаємо, що й наклейки для обличчя незабаром з'являться усюди, від Met Gala до TikTok.

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Наклейки для обличчя – новий тренд у макіяжі 2022
Наклейки для обличчя – новий тренд у макіяжі 2022 / Фото: Hypebae

Візажист підліткової драми "Ейфорія" Донні Деві зазначила в інтерв'ю, що наклейки для обличчя – це майбутнє у трендах макіяжу, тому що вони доступні, їх легко використовувати і вони миттєво доповнюють образ.

Також Донні розповіла, як її сміливий макіяж очей у першому сезоні проєкту спричинив тренд на стрази. Цей тренд якраз підірвав Instagram і TikTok.

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Наклейки для обличчя – новий тренд у макіяжі 2022
Наклейки для обличчя – новий тренд у макіяжі 2022 / Фото: Hypebae

Цікаво, що найпросунутіші косметичні бренди вже почали тестувати такі бьюті-тренди. Так, дві американські компанії PONY та Morphe випустили спільну колаборацію – наклейки для обличчя у вигляді півмісяця та зірок.

Колекція вийшла під назвою Constellation Sky (у пров. з англ. "Небо сузір'їв"), вартість набору наклейок лише $7 (бл. 196 грн).

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Наклейки для обличчя – новий тренд у макіяжі 2022
Наклейки для обличчя – новий тренд у макіяжі 2022 / Фото: Hypebae

Читайте також: Що входить до колекції косметики Lancôme, присвяченої серіалу "Емілі в Парижі"

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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