Чек-лист весни: 20 справ, які потрібно встигнути до кінця сезону

Тепер ви точно нічого не забудете

Чек-лист карантинної вечірки у вас вже є. Тепер визначимо план більш глобальний — для всієї весни. Ми склали список модних і б'юті-ідей, які урізноманітнять ваші будні та, можливо, надихнуть на щось нове. Роздрукуйте його і повісьте на стіну або зберігайте на телефон, щоб завжди тримати під рукою. Яскравої весни!

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Перебрати гардероб. Саме час влаштувати масштабне розхламлення і звільнити місце для нових вбрань. Є речі, до яких рука не тягнеться понад три роки? Геть!

Знайти саме ту помаду. Кавуновий фреш, маджента, рум'яний персик... Ми не просто так розповідали про соковиті відтінки помад, які в тренді цієї весни.

Сходити на масаж. Взагалі це хороша ідея в будь-який час року. Але якщо ви раптом давно себе не балували — тепер не відмажется.

Покрити нігті яскравим лаком. Або навіть не одним. Зараз як ніколи актуальний різнокольоровий манікюр у стилі 70-х.

Почати носити трендові джинси-кльош. Розширені до низу штанини роблять ноги візуально довшими. А якщо додати до них ще і високу талію — вам позаздрить навіть Оля Полякова.

Зробити пілінг обличчя та тіла. Взимку шкірі доводиться несолодко, і час її винагородити за всі випробування. Бажано зробити процедуру в салоні, але якщо що — ми знаємо, як приготувати ефективну маску-пілінг вдома.

Потішити себе затишним домашнім костюмом. Домашній гардероб теж потрібно готувати до весни. До слова, у нас на прикметі є кілька стильних варіантів made in Ukraine .

...а його — спокусливим комплектом білизни. Нагадайте бойфренду, що ви ще та штучка.

Влаштувати ревізію косметики. Пора перевірити дату виготовлення своїх б'юті-засобів і позбутися прострочених. Якщо інформація не зазначена на упаковці, перевірте по батч-коду.

Купити зволожуювальний крем з вітаміном С. Не тільки потужний антиоксидант, але також стимулятор вироблення волокон колагену і еластину. Добре, якщо в складі засобу з вітаміном С виявиться і вітамін Е.

Надихнутися образами з серіалу "Емілі в Парижі". Він підкорив наші серця, як і ще 4 найстильніших серіали Netflix .

Здати старий одяг на переробку. Подаруйте тому, що вам більше не підходить, шанс на друге життя. Зношені речі можна здати на переробку для отримання вторинної сировини, а речі гарної якості — в благодійний магазин.

Зробити макіяж із кольоровими стрілками. Складно пригадати час, коли чорні стрілки були б не в моді. А ось стрілки всіх кольорів веселки стали популярними зовсім недавно. Спробуйте поєднувати їх із відтінками в одязі.

Змінити зачіску. У моді — природність. Але яскраві акценти ніхто не відміняв. У розпал весни вас не засудять за кілька кольорових пасом (хоча б тонуючою фарбою). Якраз недавно ми ділилися трендовими ідеями фарбування.

Влаштувати спа-дівич-вечір вдома. Запаліть арома-свічки, налийте собі по келиху вина зеленого смузі та насолоджуйтеся розслаблюючими процедурами.

Підібрати відновлювальну маску для обличчя. Найращий склад для такої — від шести активних компонентів, гліцерин, глина, рослинні екстракти, гіалуронова кислота, колаген і пантенол.

Зібрати ідеальний капсульний гардероб. З ним вас більше не буде хвилювати питання "що одягнути". Дотримуйтесь порад Андре Тана про те, як створити універсальну капсулу.

Вигуляти, нарешті, нову сукню. З квітковим принтом, довжини міні, на тонких бретелях, з вирізами і напівпрозорі. Настав ваш час!

Відкрити для себе новий український бренд. Пандемія — виклик для всіх. І наші виробники теж потребують підтримки. Багато українських брендів роблять речі, які годі й шукати у західних. Збільшуйте список улюблених магазинів!

Доповнювати вбрання структурними сережками . Масивні, довгі, химерної форми, вони увірвалися в модний світ і не планують відступати. Такі можуть стати справжньою родзинкою.

Більше натхнення для весняних образів знайдете в добірці наймодніших речей сезону.

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