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Pantone назвали головні кольори весни 2022

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
8 вересня, 22:50
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Експерти Інституту кольору визначили головні кольори майбутнього сезону. На їх думку вплинула пандемія, повсюдні локдауни і маочний режим
Головні кольори весіннього сезону 2022 року
Головні кольори весіннього сезону 2022 року / Фото: instagram.com/pantone

Інститут кольору Pantone представили звіт про колірні тренди весни 2022 року для Тижня моди в Нью-Йорку. Якраз в перший день старту модного марафону. У звіт увійшли 10 яскравих кольорів і 5 основних класичних відтінків.

Леатріс Ейсман, виконавчий директор Інституту кольору Pantone, розповіла:

Емоційна якість кольорів дійсно надає більший вплив, ніж все інше, що відбувається в навколишньому світі. Я просто вражена, що люди говорять про свої почуття до кольорів частіше, ніж будь-коли раніше.

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Фахівці відзначають, головним фактором, що вплинув на таку зміну сприйняття, стала пандемія. Так, в палітрі трендових кольорів представлені чотири відтінки синього, кожен з яких начебто натякає на всюдисущі захисні маски.

В десятку відтінків лідерів Pantone увійшли: пастельно-блакитний (Spun Sugar, 12-4401), пудрово-рожевий (Gossamer Pink, 13-1513), яскраво-малиновий (Innuendo, 18-2042), темно-синій (Skydiver, 19-4151), сонячно-жовтий (Daffodil, 14-0850), відтінок покритого льодом озера (Glacier Lake, 16-4118), "морська хвиля" (Harbor Blue, 18-4728), кавовий (Coca Mocha, 18-1019), георгіновий (Dahlia, 18 -3324) і червоний (Poinciana, 18-1564).

Spun Sugar / Фото: pantone.com
Glacier Lake / Фото: pantone.com
Gossamer Pink / Фото: pantone.com
Coca Mocha / Фото: pantone.com
Dahlia / Фото: pantone.com
Poinciana / Фото: pantone.com
Innuendo / Фото: pantone.com
Harbor Blue / Фото: pantone.com
Daffodil / Фото: pantone.com
Skydiver / Фото: pantone.com
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Індустрія моди миттєво відреагувала на зміни в суспільстві. Проблеми зі здоров'ям, локдауни, скасовані плани, розбиті надії, постійне перенесення термінів – все це спричинило тренди на спокійні тони. Але, тільки в половині випадків.

З іншого боку, людська схильність до бажання вийти з ув'язнення і знову стати активним. Яскраві кольори піднімають настрій і дозволяють знову стати дитиною, вчать радіти життю і приносять задоволення.

П'ять класичних відтінків:

  • сніжно-білий (Snow White, 11-0602),
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/ Фото: pantone.com

  • бежевий (Perfectly Pale, 13-0003),

/ Фото: pantone.com

  • базиліковий (Basil, 16-6216),

/ Фото: pantone.com

  • блідо-сірий (Northern Droplet, 14-4104),

/ Фото: pantone.com

  • колір макових зерен (Poppy Seed, 18-4004).

/ Фото: pantone.com

Дивіться в ролику про головні відтінки року:

Читайте також: Pantone присвятили новий відтінок порятунку коралових рифів (фото)

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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