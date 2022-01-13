Ода червоного кольору: Alexander McQueen випустили колекцію аксесуарів до китайського Нового року

Слідом за весняною колекцією Saint Laurent 2022, компанія Alexander McQueen представила свою капсулу Lunar New Year, присвячену червоному кольору, який символізує процвітання та удачу.
До фірмових предметів цієї колекції відносяться кросівки Oversized Sneaker та сумки Curve, що доступні у звичайному та міні-розмірах. Верхня частина кросівок обтягнута металізованою шкірою та пофарбована в рубіново-червоний або білий кольори. Силует усипаний кристалами, кожна варіація містить червоні цятки. Білий логотип Alexander McQueen розташований на язичці та п'яті.
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Сумки виготовлені з того ж шкіряного матеріалу із гронами кристалів по всій поверхні. Увігнута верхня частина та шкіряний ремінець завершують образ. Доповнюють колекцію інші аксесуари у вигляді утримувачів для кредитних карток, гаманців із фірмовою застібкою у вигляді черепа та чорний гаманець для монет із печаткою McQueen.
Весь асортимент буде представлений наступного тижня на сайті бренду та в деяких фірмових магазинах.
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