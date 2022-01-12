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Латекс, оксамит та стиль хіпі: Saint Laurent показали нову весняну колекцію

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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12 січня, 14:28
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У Resort 2022 чуттєві речі балансують маскулінні образи з жіночними топами, сексуальними блузами та зухвалими кольчугами
Saint Laurent представили новую женскую коллекцию весна 2022
Saint Laurent представили новую женскую коллекцию весна 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

2022 рік почався дуже активно для Будинків моди: раніше ми говорили про нову капсулі Balenciaga до китайського Нового року, а сьогодні обговорюємо колекцію Saint Laurent Resort 2022.

Бренд Saint Laurent представив нову сексуальну колекцію, що дозволяє жінкам бути собою: прозорі тканини, яскраве пір'я, топи, що розкреслюють груди, розслаблені шовкові сорочки, бра і мікрошорти. Ентоні Ваккарелло передбачив усе, чого хочуть дівчата у 2022 році.

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Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Сукні з вирізами на спині та талії, стилізовані кольчуги, напіввідкриті комбінезони та зухвалі ботильєни ідеально балансують із чутливими речами, створюючи образ сучасної міської мешканки. На роботу в такому не сходиш, але запам'ятаєшся точно.

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

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Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022

За останні кілька сезонів Ваккарелло направив усі свої колишні навички гострого скальпеля, які часто використовуються для найкрихітніших суконь, у свою версію архетипового крою YSL.

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

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Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022
Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Також вам буде цікаво: Dior випустять книгу, присвячену Джону Гальяно вартістю 6 тис. грн.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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