Dior випустять книгу, присвячену Джону Гальяно вартістю 6 тис. грн. Що всередині

Dior John Galliano 1997-2011 доступна англійською та французькою і стала 5 томом серії видань, присвячених креативним директорам будинку

Dior представили книгу, присвячену дизайнам креативного директора Джона Гальяно / Фото: Колаж: Сьогодні

Модний будинок Dior, амбасадором якого нещодавно став 23-річний футболіст Кіліан Мбаппе, випускає книгу, присвячену керівництву креативного директора та відомого британського дизайнера Джона Гальяно. Про це пише WWD.

Книга Dior John Galliano 1997-2011 стала п'ятим томом серії видань, присвячених креативним директорам Dior. Вона доступна англійською та французькою мовами.

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Dior випустить книгу, присвячену дизайнам креативного директора Джона Гальяно / Фото: eu.assouline

Книга складається з 448 сторінок із фотографіями легендарних речей Гальяно: від сукні для принцеси Діани на Met Gala 1996 року до образів із останньої колекції дизайнера для Dior у 2011 році. Її написав один із кураторів Інституту костюму Музею Метрополітен Ендрю Болтон.

Книга Dior John Galliano 1997-2011 / Фото: wwd

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Dior і Джон багато в чому схожі: вони завзяті романтики та натхненні оповідачі, вони глибоко поважають історію, цінують та розуміють творчі можливості високої моди. Геній Джон розширював естетичну промову Dior за допомогою новітніх трансформацій та погоджував бренд із духом часу. Його робота в Dior уособлює фантазію та ескапізм 1990-х та початку 2000-х років.

— поділився Болтон.

Що всередині книги Dior John Galliano 1997-2011 / Фото: eu.assouline

Книга Dior John Galliano 1997-2011 вже доступна для замовлення. Офіційний випуск відбудеться 15 січня.

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Що всередині книги Dior John Galliano 1997-2011 / Фото: eu.assouline

Нагадаємо, що Гальяно покинув пост у Dior через певні антисемітські висловлювання у стані алкогольного сп'яніння.

Вартість книги — €195 (близько 6 тис. грн).

Що всередині книги Dior John Galliano 1997-2011 / Фото: eu.assouline

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