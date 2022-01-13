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Ода красному цвету: Alexander McQueen выпустили коллекцию аксессуаров к китайскому Новому году

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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13 января, 15:52
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Бренд представил свою линейку Lunar New Year, посвященную китайскому Новому году. В коллекцию вошли картхолдеры, кошельки, брелки и кроссовки
Капсула аксессуаров Alexander McQueen к китайскому Новому году 2022
Капсула аксессуаров Alexander McQueen к китайскому Новому году 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за весенней коллекцией Saint Laurent 2022, компания Alexander McQueen представила свою капсулу Lunar New Year, посвященную красному цвету, который символизирует процветание и удачу.

К фирменным предметам этой коллекции относятся кроссовки Oversized Sneaker и сумки Curve, доступные в обычном и мини-размерах. Верхняя часть кроссовок обтянута металлизированной кожей и окрашена в рубиново-красный или белый цвета. Силуэт усыпан кристаллами, каждая вариация содержит красные пятнышки. Белый логотип Alexander McQueen расположен на язычке и пятке.

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Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года
Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

Сумки изготовлены из того же кожаного материала с гроздьями кристаллов по всей поверхности. Вогнутая верхняя часть и кожаный ремешок завершают образ. Дополняют коллекцию другие аксессуары в виде держателей для кредитных карт, кошельков с фирменной застежкой в ​​виде черепа и черный кошелек для монет с печатью McQueen.

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года
Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

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Весь ассортимент будет представлен на следующей неделе на сайте бренда и в некоторых фирменных магазинах.

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года
Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года
Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

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Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года
Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года
Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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