Сестри Хадід, Шейк та Ратаковскі: дивіться найкращі виходи моделей на показі Michael Kors осінь 2022

На подіум у Нью-Йорку, щоб представити нову колекцію бренду Michael Kors, вийшли найвідоміші моделі сучасності. Дивіться фото

Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Буяння кольору, блиску, сексуальності та хутра – нові модні віяння, які оспівують у своїх колекціях дизайнери на Тижні моди у Нью-Йоркусезону осінь-зима 2022/2023. Майкл Корс випустив нову колекцію, яку назвав "протилежністю сумного життя в капцях".

Гості показу побачили монохромність із голови до ніг, холодний нейтральний нюдовий або електричний кораловий, жовтий або рожевий шокуючий; класичні костюми; спортивний та вечірній одяг.

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Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue

Звичайно, у колекції Michael Kors не обійшлося без пари замшевих ботфорт, довжини міні та сексуальних розрізів. Найяскравішими предметами обговорення став верхній одяг.

У Нью-Йорку це ваша візитна картка, розповів дизайнер Vogue.

Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue 1 /18

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Те, як моделі недбало і легковажно накинули пальта без ґудзиків та шуби на плечі, стало деяким відсиланням до образу Мерилін Монро. Двостороннє кашемірове або штучне хутряне, вони сексуально прикривали плечі моделей, роблячи їх ерогенною зоною.

Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue

Також у колекції Michael Kors осінь-зима 2022/2023 ми побачили: сорочки, сукні з одним рукавом з облягаючого трикотажу з паєтками, та безліч вечірніх образів, які більше були схожі на одяг у стилі smart casual. Схоже, це нова формула гламуру 2022 року.

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Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue

У самому показі взяли участь одні з найзнаменитіших і найпопулярніших моделей сучасності: Белла та Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі та інші.

Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue

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