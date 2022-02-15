Світлана Бевза вдесяте представила колекцію на Тижні моди у Нью-Йорку. Вона присвячена любовним листам

Bevza представили колекцію сезону осінь-зима 2022 року, назва якої – Love letters. Дивіться фото однієї з найніжніших колекцій сезону від української дизайнерки

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Український дизайнер Світлана Бевза вже кілька сезонів представляє свої колекції у рамках Тижня моди у Нью-Йорку. У її колекції завжди можна знайти мінімалістичні речі, створені з використанням екологічно-етичних тканин.

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

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Цього разу у всій колекції осінь 2022 Bevza є відсилання до конвертів, та й сама колекція зветься Love letters.

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Так, серед аксесуарів є клатчі у вигляді конвертів та білі пальто, які чимось нагадують складений аркуш паперу. Крутим елементом у колекції стали ґудзики – вони виконані у вигляді воскового друку, а створили їх із вторинної сировини, переробленої в Україні.

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Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue 1 /18

У новій колекції Bevza можна знайти сукні-комбінації, в'язані вироби в рубчик з драпіруванням, які імітують рибну луску. Усі вони виконані із переробленого пластику. Також у цій техніці виконані топ та спідниця максі.

Бевза продовжила створювати пуховики із цифровим принтом, що імітує хутро тварин – хіт бренду з 2019 року.

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Найбільш вражаючими в колекції були речі, виготовлені з тканини з риб'ячої луски. Наприклад, шовкова спідниця, вільна сукня темно-синього кольору та сукня-комбінація з мереживним оздобленням.

Серед аксесуарів варто відзначити і черевики з квадратним носком, які, напевно, будуть у тренді наступного сезону.

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