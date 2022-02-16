Белла та Джіджі Хадід знялися повністю оголеними для реклами Versace

Шикарні сестри позували перед об'єктивом знаменитого дуету модних фотографів. Знімок нагадав культову рекламу бренду з Клаудією Шиффер та Сільвестром Сталлоне

Сестри Хадід у новій рекламі Versace / Фото: Versace

Донателла Версаче вміє створювати розкішні рекламні кампанії, то запрошуючи брати участь знаменитостей, то позуючи разом із відомими моделями. Сьогодні власниця та креативний директор бренду Versace опублікувала у своєму Instagram фото з сестрами Хадід. У пості Донателла написала:

Мої богині Versace.

На знімку Белла та Джіджі Хадід позують абсолютно оголеними. У руках дівчата тримають сумки з останньої колекції модного будинку, якими прикривають оголені частини тіла.

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Белла та Джіджі Хадід у рекламі Versace / Фото: instagram.com/donatella_versace

На фото є і посилання на Едемський сад і первородний гріх. Ногу Белли обвив змій, а в руках дівчата тримають червоне яблуко.

Також сестри Хадід приміряли ювелірні прикраси Versace: кулони із зображення Медузи Горгони – емблеми модного будинку, каблучки, браслети та сережки.

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Над зйомкою працювали знаменитий дует модних фотографів Мерт Алас та Маркус Пігготт.

Схоже, створюючи рекламу бренду, команда надихалася кампанією Versace Home із Клаудією Шиффер та Сільвестром Сталлоне 1995 року. Тоді суперзірки знялися оголеними і тримади в руках фарфорові тарілки з фірмовим принтом та золотистим візерунком, а в руках Клаудії було ще й надкусане яблуко. Такі собі Адам та Єва із забороненим плодом.

Сильвестр Сталлоне та Клаудіа Шиффер у рекламі Versace, 1995 / Фото: Versace

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