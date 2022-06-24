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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Манікюр на короткі нігті – 20 стильних ідей на літо 2022 (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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24 червня, 19:00
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Надихайтеся крутими варіантами нейл-дизайну, який ви, безумовно, захочете повторити на своїх нігтях
Манікюр на літо 2022 - найстильніші ідеї від блогерів
Манікюр на літо 2022 - найстильніші ідеї від блогерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми розглядали та обирали дизайн манікюру в найкрасивіших синьо-жовтих відтінках. Наразі вибрали стильні варіанти манікюру для коротких нігтів. На прикладі 20 різноманітних ідей для нейл-арту ми розвінчуємо міф про те, що на коротких нігтях неможливо зробити абстрактні малюнки, квіткові принти чи хижі мотиви.

Зібрали різні варіанти ідей для нейл-дизайну, яких вам вистачить надовго, навіть якщо захочете міняти манікюр через день. Надихайтеся і зберігайте найкращі варіанти в замітках, щоб показати своєму улюбленому майстру.

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Читайте також: головні тренди манікюру у 2022 році

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

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