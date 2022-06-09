Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?

Що чекає на українців

Зеленська про чоловіка

Випускний 2022

Нова пандемія?

Суперфуд по-українськи

I love Kyiv
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Манікюр на літо 2022 – ідеї дизайну в синьо-жовтих відтінках (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 червня, 19:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Який дизайн нігтів вибрати у кольорах прапора України, щоб він був стильним, елегантним та водночас трендовим – читайте у матеріалі
Модний манікюр у синьо-жовтих кольорах – ідеальний для літа.
Модний манікюр у синьо-жовтих кольорах – ідеальний для літа. / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли ми робимо манікюр, то забезпечуємо роботою майстра – конкретної людини, підтримуємо малий бізнес та економіку країни. А манікюр із патріотичним дизайном – це підняття власного бойового духу та оточуючих людей.

Вибрали кілька варіантів елегантних та креативних дизайнів манікюру у кольорах прапора України.

Реклама

Не бійтеся поєднувати синій із жовтим, а щоб це виглядало естетично – експериментуйте. Спробуйте поєднувати пудрові відтінки, а для яскравих кольорів скористайтесь матовим покриттям.

Графічні та квіткові елементи зроблять манікюр небанальним. Ефектно виглядатимуть блискітки жовтого та золотого кольору на темно-синьому або ніжно-блакитному покритті. Листяні орнаменти або ромашки – ідеальні для літа. Надихайтеся!

Реклама
Реклама

Читайте також: Який манікюр зараз у тренді.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти