Маникюр на короткие ногти – 20 стильных идей на лето 2022 (фото)

Вдохновляйтесь крутыми вариантами нейл-дизайна, который вы, безусловно, захотите повторить на своих ногтях

Маникюр на лето 2022 - самые стильные идеи от блогеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассматривали и выбирали дизайн маникюра в самых красивых сине-желтых оттенках. В этот раз выбрали стильные варианты маникюра для коротких ногтей. На примере 20 разнообразных идей для нейл-арта мы развеем миф о том, что на коротких ногтях невозможно сделать абстрактные рисунки, цветочные принты или хищные мотивы.

Собрали всевозможные варианты идей для нейл-дизайна, которых вам хватит надолго, даже если захотите менять маникюр через день. Вдохновляйтесь и сохраняйте понравившиеся варианты в заметках, чтобы показать своему любимому мастеру.

Реклама

Реклама

Реклама

Читайте также: главные тренды маникюра в 2022 году