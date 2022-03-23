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Кривавий алмаз: як ювеліри Tiffany & Co. продовжують підтримувати російського агресора

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МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 17:56
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У компанії тісні зв'язки з Кремлем, які поки що вона не готова розривати. А як же укази згори? Їх навчилися дуже спритно оминати
Tiffany & Co, незважаючи на санкції США, продовжують використовувати російські алмази
Tiffany & Co, незважаючи на санкції США, продовжують використовувати російські алмази / Фото: instagram.com/tiffanyandco

Російсько-українська війна хвилює весь світ, але поняття про мораль у деяких брендів дуже розмиті: Louis Vuitton випустили прикраси із рашистською свастикою, а ювелірна компанія Tiffany & Co використовує у своїх колекціях каміння, куплене в Росії, про це пише The Guardian.

Попри санкції США щодо російських алмазів, інсайдери галузі повідомили, що їхнє нинішнє формулювання ніяк не перешкоджає потоку російського дорогоцінного каміння. Це зв'язано з тим, що більшість каменів алмазодобувних компаній "Алроса" експортуються у необробленому вигляді. Після чого значну частину алмазів відправлять на огранювання та полірування до Індії, де обробляється близько 90% необроблених алмазів у світі.

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А за митними правилами США, такий "шлях" каміння вважається "значною трансформацією" — у результаті діаманти ввозитимуться не як російський продукт, а як індійський. Але від людей нічого не приховати — у коментарях під постами бренду Tiffany & Co в Instagram користувачі закликали компанію перестати спонсорувати війну.

Оскільки війна Росії з Україною затягується, питання про те, чи продовжувати купувати та продавати ці алмази, є скрутним для ювелірів, алмазних компаній та галузевих органів, створених для їх регулювання, багато з яких залежить від контрольованого державою алмазного сектора Росії. Санкції США мало що зроблять, щоб зупинити потік алмазів з "Алроси", величезної російської гірничодобувної монополії, яку підтримує держава, на Захід.

Об'єктивно це алмази із зон конфліктів: вони фінансують збройний конфлікт проти мирного сусіда державним діячем,

— каже Крістіна Вільєгас, директор програми "Від шахти до ринку" в Pact, неурядової організації, яка займається питаннями розвитку.

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Російські алмази не підходять під найвужче галузеве визначення "конфліктних алмазів", яке відноситься до алмазів, що використовуються для фінансування повстанських груп, але Вільєгас каже, що вони явно відповідають духові цього термінУ.

Ситуація з російськими діамантами така, що вони дійсно відразу перетворилися на алмази із зон конфліктів, і досі багато великих галузевих груп мовчали про те, чи повинні відповідальні покупці продовжувати пошук постачальників. Ці речі вимагають часу, щоб встановити нові визначення. Але тиша вражаюча — і важко не припустити, що це тому, що більшість галузі сподівається, що це зникне або забудеться.

Нагадаємо, поки росіяни б'ються за цукор, Путін з'явився перед фанатами в "Лужниках" у куртці за 14 тис. доларів.

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