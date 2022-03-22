Як представникам української модної індустрії знайти роботу під час війни

Зараз, коли в Україні війна, кожен із нас дуже важливий і може надати велику допомогу своєму народові. У модній індустрії це роблять по-своєму: бренд із Харкова випустив капсулу "Мі з України", а кожне замовлення – це допомога ЗСУ та 40 сім'ям команди. А ось LBK Agency створили спеціальну форму, щоб поєднати представників української fashion та креативної індустрії, які знаходяться в Україні та за кордоном.
Агенція має багаторічний міжнародний досвід, зв'язки з партнерами з усього світу та поточними клієнтами, які можуть потребувати ваших послуг. Вони допоможуть із пошуком нових проектів.
Розповісти про себе та свої вміння можна, заповнивши цю форму за посиланням.
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*LBK Agency – агентство з розвитку брендів на міжнародному ринку, включаючи розробку стратегій, PR, influencer-маркетинг, налагодження продажів у B2B та B2C сегментах.
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Нагадаємо, що ELLE Чехія присвятила обкладинку квітневого номера Україні. Лаконічно, але змістовно.