Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Технології, що змінюють життя ✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести"
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Трендовий макіяж

Love Is...

Інклюзія у глянці

Тиждень від-кутюр

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Джей Ло знялася у новій фотосесії. Що не так із губами зірки

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 10:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шанувальники вже не перший рік, дивлячись на макіяж зірки, намагаються зрозуміти: автозагар, герпес чи просто ховає тонкі губки?
Дженніфер Лопес знялася у пікантній фотосесії
Дженніфер Лопес знялася у пікантній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес, яку французи нещодавно розкритикували, показала нову фотосесію для американського видання The New York Times. На фото зірка позувала в трьох образах, але увага шанувальників була повністю прикута до її губ.

52-річна Дженніфер Лопес поділилася в Instagram бекстейджнм нової фотосесії. Співачка приміряла на себе образ солідної бізнес-леді з Уолл-стріт. Схоже, ця роль дуже зайшла після кліпу з Малумою на пісню Pa Ti.

Реклама

Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії
Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Усього за зйомку Джей Ло приміряла 3 образи. На двох знімках вона зображена у рожевому вбранні, що складається з об'ємного пуховика, топа та спідниці з розрізом.

Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії
Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Реклама

Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії
Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Неможливо відірвати погляд від чорного костюма із зав'язками, що оголює живіт, стегна та декольте і підкреслює ідеальну фігуру зірки фільму "Стриптизерки".

Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії
Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Реклама

Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії
Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Також знаменитість приміряла білий стильний костюм, який їй дуже личить.

Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії
Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

І все б добре, але шанувальників вже не перший рік бентежить дивний макіяж знаменитості, а саме олівець, що виходить далеко за контури губ. Навіщо знаменитість роками це робить і що конкретно намагається заховати: герпес, тонкі губи чи справді вважає, що це гарно? Питання, відповідь на яке ми ніколи не дізнаємося.

Що не так з макіяжем губ Джей Ло: автозагар, герпес чи ховає тонкі губи?
Що не так з макіяжем губ Джей Ло: автозагар, герпес чи ховає тонкі губи? / Фото: The New York Times

Також не пропустіть: лаконічність, стиль та ідеальний прес: дочка принцеси Монако знялася у новій фотосесії

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Опитування
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
31 січня — 6 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти