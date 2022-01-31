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Дженніфер Лопес знялася для відомого глянцю. Чому французи розкритикували обкладинку?

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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31 січня, 13:22
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Читачам журналу не сподобалося те, що лютневу обкладинку не присвятили загиблому французькому актору Гаспару Ульєлю
Дженніфер Лопес знялася для французького Elle
Дженніфер Лопес знялася для французького Elle / Фото: elle.com

Неперевершена Дженніфер Лопес знялася для французької Elle, але у Мережі розкритикували такий вибір редакції героя лютневого номера. Французи вважають, що на обкладинці має бути загиблий внаслідок нещасного випадку Гаспар Ульєль.

Напередодні виходу на екрани романтичної комедії "Одружись зі мною" з Дженніфер Лопес, знаменитість знялася для лютневого номера Elle у розкішних образах. На нових фото 52-річна співачка світиться від щастя та не приховує закоханих очей.

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На знімках Джей Ло позує на пляжі у чорній силуетній сукні з акцентом на талії, у сукні зі спини, а також у комбінезоні та білій сорочці. Автор фотосесії Памела Хенсон.

Дженніфер Лопес знялася для французької Elle
Дженніфер Лопес знялася для французької Elle / Фото: elle.com

На знімках знаменитість постала у приталеному чорному комбінезоні від ALAÏA з модним ременем із двома пряжками від B-Low The Belt. Візажисти нанесли Дженніфер Лопес нюдовий макіяж, а її волосся гралося з вітром, створюючи красиві хвилі.

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Дженніфер Лопес знялася для французької Elle
Дженніфер Лопес знялася для французької Elle / Фото: elle.com

Дженніфер Лопес знялася для французької Elle
Дженніфер Лопес знялася для французької Elle / Фото: elle.com

Однак, під публікацією Elle в Instagram французи розкритикували фотосесію, вважаючи, що лютневий номер було б логічніше присвятити актору Гаспару Ульєлю, який недавно загинув на гірськолижному курорті. "А Гаспар Ульєль? Ти мене розчаровуєш все більше... Мені наплювати на цю дівчину", "Було б дійсно розумніше віддати належне Гаспару Уліелю, а не тому, до якого ми не маємо жодного відношення", "Добре показати, що 50-річні жінки можуть бути сексуальними, чуттєвими та не застарілими, але як же покійний Гаспар Ульєль? Розчарування".

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У Мережі розкритикували нову обкладинку французької Elle
У Мережі розкритикували нову обкладинку французької Elle / Фото: скріншот

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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