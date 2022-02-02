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Джей Ло снялась в новой фотосессии. Что не так с губами звезды

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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2 февраля, 10:35
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Поклонники уже не первый год, глядя на макияж звезды, задаются вопросом: автозагар, герпес или просто прячет тонкие губки?
Дженнифер Лопес снялась в пикантной фотосессии
Дженнифер Лопес снялась в пикантной фотосессии / Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которую французы недавно раскритиковали, показала новую фотосессию для американского издания The New York Times. На фото звезда позировала в трех образах, но внимание поклонников было всецело приковано к ее губам.

52-летняя Дженнифер Лопес поделилась в Instagram бэкстейджем новой фотосессии. Певица примеряла на себя образ солидной бизнес-леди с Уолл-стрит. Похоже, эта роль ей очень зашла после клипа с Малумой на песню Pa Ti.

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Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии
Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии / Фото: instagram.com/jlo

Всего за сьемку Джей Ло примеряла 3 образа. На двух снимках она изображена в розовом наряде, состоящем из объемного пуховика, топа и юбки с разрезом.

Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии
Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии / Фото: instagram.com/jlo

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Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии
Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии / Фото: instagram.com/jlo

Невозможно оторвать взгляд от черного костюма с завязками, оголяющего живот, бедра и декольте и подчеркивающего идеальную фигуру звезды фильма "Стриптизерши".

Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии
Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии / Фото: instagram.com/jlo

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Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии
Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии / Фото: instagram.com/jlo

Также знаменитость примеряла белый стильный костюм, который ей очень к лицу.

Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии
Дженнифер Лопес снялась в красивой фотосессии / Фото: instagram.com/jlo

И все бы хорошо, но поклонников уже не первый год смущает странный макияж знаменитости, а именно — карандаш, вышедший далеко за контуры губ. Зачем знаменитость годами это делает и что конкретно пытается спрятать: герпес, тонкие губы или действительно считает, что это красиво? Вопрос, ответ на который мы никогда не узнаем.

Что не так с макияжем губ Джей Ло: автозагар, герпес или прячет тонкие губы?
Что не так с макияжем губ Джей Ло: автозагар, герпес или прячет тонкие губы? / Фото: The New York Times

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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