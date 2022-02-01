Лаконічність, стиль та ідеальний прес: дочка принцеси Монако знялася у новій фотосесії

Тиждень тому ми обговорювали фотосесію найкрасивішого принца Данського Ніколая для Vogue, а сьогодні поговоримо про стильну зйомку Шарлотти Казіраги для Harper's Bazaar.
35-річна монакська журналістка та бізнес-вумен, одинадцята в черзі на трон Монако, знялася для лютневого номера відомого глянцю у стриманих, але ефектних образах від Chanel. Шарлотта є послом та офіційним представником бренду.
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Шарлотта, що регулярно спростовує чутки про вагітність, мала можливість поставити їх на паузу, демонструючи ультра плоский живіт. Казіраги була одягнена в білу футболку, пальто з колекції Chanel весна-літо 2022 Ready-to-Wear, а у вухах красувалися сережки Chanel.
Деякі знімки з нової фотосесії Шарлотта Казіраги опублікувала у своєму Instagram.
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