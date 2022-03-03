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Київський ЦУМ пожертвував 150 одиниць теплого одягу теробороні

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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3 березня, 18:58
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Київський ЦУМ пожертвував 150 одиниць теплого одягу теробороні
Київський ЦУМ пожертвував 150 одиниць теплого одягу теробороні

У період війни Росії проти України люди об’єдналися в країні як ніколи. Одні діляться останніми харчами чи допомагають з медикаментами, а інші – купують необхідний воїнам одяг, які щоденно ризикують життям.

Універмаг ЦУМ, який знаходиться в Києві, пожертвував 150 одиниць одягу волонтерам тероборони України. Новиною поділилися на сторінці універмагу в Instagram.

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Сьогодні команда київського ЦУМу зібрала та передала 150 одиниць теплого одягу волонтерам територіальної оборони України. Героям слава! – пишуть в Instagram.

Зауважмо, що на офіційному сайті ЦУМу, де раніше модники замовляли одяг, сьогодні майоріє прапор України та хештеги (#standwithukraine #stopthewar #saveukraine) із закликом припинити війну. І, звісно, фраза, яка ідентифікує українців – "Слава Україні!".

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/ Фото: скріншот

Читайте про український бренд вишиванок, який вироблятиме бронежилети для хлопців із територіальної оборони. Охочі можуть приєднатися до ініціативи та допомогти.

Ми також розповідали, що вперше на обкладинці TIME з'явилася цитата українською мовою та прапор України.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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