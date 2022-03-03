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Вперше на обкладинці TIME з'явилася цитата українською мовою та наш прапор

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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3 березня, 15:55
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"Життя переможе смерть, а світ – темряву", – кричить нова обкладинка американського видання. Це пряма мова Володимира Зеленського
Вперше на обкладинці TIME з'явилася цитата українською мовою та наш прапор
Вперше на обкладинці TIME з'явилася цитата українською мовою та наш прапор / Фото: Time

Восьмий день вторгнення Росії в Україні показав усьому світу, що таке справжня сила духу та гордість. Ніколи ще ніхто не бачив такого опору та мощі, як демонструють наша армія та президент зі сталевим характером. Вперше на обкладинці американського TIME наш прапор та цитата українською з виступу Володимира Зеленського в Європарламенті 1 березня.

Не дивно, що сьогодні ім'я президента знають усі, а для світових видань Україна – головна тема для обговорення. Головні витяги із статті:

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Вперше на обкладинці TIME з'явилася цитата українською мовою та наш прапор
Вперше на обкладинці TIME з'явилася цитата українською мовою та наш прапор / Фото: TIME

  • Чарлі Чаплін ніби перетворився на Уінстона Черчілля.
  • На наших очах він став втіленням боротьби, яку більшість західних державних діячів давно забули. Боротьба, яка іноді потрібна, щоб тиранія не вбила демократію.
  • Життя переможе смерть, а світло – пітьму.

Повністю прочитати статтю можна за засланні.

Також вам сподобається профіль Баби Наді, яка рофліт росіян і публікує курйози про війну. Персонаж уособлює образ бабусі похилого віку, яку не здивуєш фразою "Російський корабель, іди н*хуй".

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Крім того, дивіться малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози. Ці дитячі роботи надихають і нагадують усьому світу, заради чого бореться наш сильний та незалежний народэ

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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