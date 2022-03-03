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Киевский ЦУМ пожертвовал 150 единиц теплой одежды теробороне

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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3 марта, 18:58
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Киевский ЦУМ пожертвовал 150 единиц теплой одежды теробороне
Киевский ЦУМ пожертвовал 150 единиц теплой одежды теробороне

В период войны России против Украины люди объединились в стране, как никогда. Одни делятся последними продуктами или помогают с медикаментами, а другие – покупают необходимую воинам одежду, которые ежедневно рискуют жизнью.

Универмаг ЦУМ, который находится в Киеве, пожертвовал 150 единиц одежды волонтерам теробороны Украины. Новостью поделились на странице универмага в Instagram.

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Сегодня команда киевского ЦУМа собрала и передала 150 единиц теплой одежды волонтерам территориальной обороны Украины. Героям слава!, – пишут в Instagram.

Кстати, на официальном сайте ЦУМа, где раньше модники заказывали одежду, сегодня развевается флаг Украины и хештеги (#standwithukraine #stopthewar #saveukraine) с призывом прекратить войну. И, конечно, фраза, идентифицирующая украинца – "Слава Украине!".

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/ Фото: скриншот

Читайте об украинском бренде вышиванок, который будет производить бронежилеты для ребят из территориальной обороны. Желающие могут присоединиться к инициативе и помочь.

Мы также рассказывали, что впервые на обложке TIME появилась цитата на украинском языке и флаг Украины.

Лилиана Григорак
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