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Який манікюр зараз у тренді – 10 модних ідей на весну та літо 2022

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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21 травня, 21:00
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Ви маєте можливість звернутися до професіонала і зробити манікюр, але зовсім немаєте сил вибрати трендові дизайни? Дивіться стильні варіанти манікюру сезону весна-літо 2022
Трендовий манікюр весна-літо 2022
Трендовий манікюр весна-літо 2022

Ми розповідали, як тренд на синьо-жовтий став головним цього сезону. Зібрали вам ідеї патріотичного і не тільки манікюру, який, ми сподіваємося, хоч на мить підніме настрій.

Однією з ідей патріотичного манікюру поділилися у мережі київських студій MVK. Майстри опублікували знімок блідо-рожевого манікюру на короткі нігті, на якому нанесено флористичний орнамент із червоним вкрапленням. Дивлячись на нього, одразу згадується знаменита пісня-гімн Січових Стрільців – "Ой у лузі червона калина".

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Звісно, наявність манікюру не наблизить нас до перемоги. Не потрібно вигадувати якісь виправдання того, що ви хочете бути красивою та з доглянутими нігтями. Якщо ви знаходитесь у порівняній безпеці, у вас є можливість та бажання зробити манікюр – вперед. Коли ми йдемо в салон, то не просто прагнемо гарно виглядати. Цим ми даємо роботу майстру, конкретній людині, підтримуємо малий бізнес та економіку держави. Як за це може бути соромно?

Вибрали для вас 10 ідей манікюру в найтрендовіших відтінках весни-літа 2022 року.

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Вам буде цікаво побачити ідею патріотичного та ніжного манікюру на сайті Vogue.ua.

Читайте також: де купити найкрасивішу українську вишиванку.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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