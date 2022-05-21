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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Какой маникюр сейчас в тренде – 10 модных идей на весну и лето 2022

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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21 мая, 21:00
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У вас есть возможность обратиться к профессионалу и сделать маникюр, но совсем нет сил выбирать трендовые дизайны? Смотрите стильные варианты маникюра сезона весна-лето 2022
Трендовый маникюр весна-лето 2022
Трендовый маникюр весна-лето 2022 / Фото: Инстаграм

Мы рассказывали, как тренд на сине-желтый стал главным в этом сезоне. Собрали для вас идеи патриотичного и не только маникюра, который, мы надеемся, хоть на мгновение поднимет настроение.

Одной из идей патриотического маникюра поделились в сети киевских студий MVK. Мастера опубликовали снимок бледно-розового маникюра на короткие ногти, на котором нанесен флористический орнамент с красным вкраплением. Глядя на него, сразу вспоминается знаменитая песня-гимн Сечевых Стрельцов – "Ой у лузі червона калина".

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Конечно, наличие маникюра не приблизит нас к победе. Не нужно придумывать какие-то оправдания того, что вы хотите быть красивой и с ухоженными ногтями. Если вы находитесь в сравнительной безопасности, у вас есть возможность и желание сделать маникюр – вперед. Когда мы идем в салон, то не просто стремимся красиво выглядеть. Этим мы даем работу мастеру, конкретному человеку, поддерживаем малый бизнес и экономику государства. Как за такое может быть стыдно?

Выбрали для вас 10 идей маникюра в самых трендовых оттенках весны-лета 2022.

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Вам будет интересно увидеть идею патриотического и нежного маникюра на сайте Vogue.ua.

Читайте также: где купить самую красивую украинскую вышиванку.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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