Готуємося до свята: де купити найкрасивішу українську вишиванку

Наближається день народження країни, а це значить, що пора подумати про традиційний одяг на свято. Раніше ми розповідали, з чим носити вишиванки. Тепер же розберемося, де купити найстильніші варіанти.
Ми зробили підбірку українських брендів, які створюють вишиванки на будь-який смак.
Varenyky Fashion
Цей бренд успішно поєднує в собі сучасні світові тренди з віковими народними традиціями. А всі візерунки, нанесені на його одяг, створюються спільно з етнологами, і вони є тими самими оберегами, які використовували наші предки, наділяючи їх магічними здібностями охороняти свого власника.
Якщо ви хоч трохи вірите в силу таких речей, ці вишиванки повинні з'явитися у вашій шафі. І кожен раз, надягаючи таку, ви будете читати її орнамент, адже кожен вишитий символ має особливе значення. Квіти означають красу, зірки – щастя, серця і лебеді – любов.
Для свого одягу Varenyky Fashion використовують виключно натуральні тканини і нитки. Кожен зразок створюється вручну, а поєднання кольорів варіюються від класичних чорного, білого і червоного до таких рідкісних, як індиго або пудровий. Ціна на вишиванки і сукні починається від 5 тисяч гривень.
Еtnodim
Історія бренду налічує вже більше десяти років. Він має власне виробництво і спеціалізується на продажу виробів виключно ручної роботи. Весь одяг виготовляється з натуральних тканин, зокрема льону, а орнаменти мають багатовікову історію.
За словами творців, вони прагнуть долучитися до відродження українських традицій, створюючи сучасний одяг з оглядкою на досвід минулих поколінь. Не виключено, що саме завдяки таким ентузіастам вишиванка стала світовим трендом.
У Еtnodim можна купити жіночу вишиванку, а також одяг для дітей і чоловіків. Ціни на вишиті сорочки та сукні стартують від 1980 гривень.
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"Вільні люди"
Майстерня вишиванок "Вільні люди" виробляє традиційний одяг в національному українському стилі для жінок і чоловіків. Як заявляють самі творці, метою бренду є відродження забутих традицій і усвідомлення себе сучасним поколінням предків народу з давніми глибокими культурними коренями.
Весь одяг виробляється виключно з натурального льону. Ціни на вироби стартують від 1450 гривень.
FOBERINI
Фахівці цього бренду, зрозуміло, також намагаються переосмислити давні традиції за допомогою сучасного дизайну. Створюючи свої вишиті блузки, сукні, спідниці та комбінезони, в FOBERINI використовують натуральний шовк, льон і шерсть. А також натуральні нитки і черепашки для гудзиків.
Тут теж вважають, що всі речі несуть в собі потужну енергетику і зберігають зашифровані обереги. Купити і сорочки і плаття можна від 3 тисяч гривень. В асортименті є також чоловічі вишиванки.
Plahta
Магазин-ательє, в якому для вас пошиють все, що захочете. Крім вишиванок для всієї родини, тут створюють вишивані краватки і верхній одяг. А візерунки можна вибрати як класичні, так і авторські.
Велика кількість кольорових сполучень бренду може звести з розуму. Тому приготуйтеся до того, що зайшовши в магазин або на сайт хоча б раз, просто вийти звідти з порожніми руками вже не можливо. Ціни стартують від 5 тисяч гривень.
Дивіться в ролику, як і коли вишиванка стала модною:
Раніше ми розповідали, як українська вишиванка стала світовим фешн-трендом.