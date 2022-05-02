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Тренд на синьо-жовтий: як війна в Україні змінила світ моди і чому це важливо

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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2 травня, 12:52
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У чому ходитиме весь світ у сезоні весна-літо 2022? У наймодніших кольорах, які символізують свободу та незалежність
Жовто-синій - наймодніше поєднання відтінків сезону весна-літо 2022
Жовто-синій - наймодніше поєднання відтінків сезону весна-літо 2022 / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Відтінки 2022 року за версією інституту Pantone — "вільний блакитний" та "енергійний жовтий". Саме так їх назвали самі фахівці Pantone у пості, який опублікували у своєму офіційному Instagram. Не довелося довго чекати, як ці кольори миттєво не просто закріпилися в моді, а стали головними на показах та стрітстайлі Тижня моди в Парижі сезону осінь-зима 2022 року.

Тенденцію тут же підхопили модники у всьому світі – блогери складають модні луки, в основі яких синьо-жовті відтінки, дизайнери випускають колекції, представляючи образи у цих кольорах.

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Модний дует блогерів Young Emperors
Модний дует блогерів Young Emperors / Фото: instagram.com/young_emperors/

Один із національних символів українців – синьо-жовтий прапор, сьогодні майорить на головних площах та знакових будівлях у всьому світі. Таким чином, світ намагається підтримати нас у боротьбі проти російського воєнного вторгнення.

Таня Рубан у зйомці для британського універмагу Harrods
Таня Рубан у зйомці для британського універмагу Harrods / Фото: Инстаграм

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Жовтий, який символізує пшеничні поля, і синій – ясне небо над ними, сьогодні не просто використовуються як знак висловити свою громадянську позицію. Тепер кольори нашого прапора позначають боротьбу за свободу та незалежність.

Джиджи Хадід у зйомці рекламної кампанії для Maybelline
Джиджи Хадід у зйомці рекламної кампанії для Maybelline

"Мода поза політикою"

Ми часто чули цей вислів від російських діячів fashion-індустрії, подібне торкнулося і культури. Але, чи це так. Звичайно, мода і політика тісно переплетені з давніх-давен. Колись штани-блумери стали символом боротьби за жіночі права та гендерну рівність. Гасла та принти на футболках дають чітко зрозуміти співрозмовнику та оточуючим вашу позицію.

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@alinatarapunets у светрі українського бренду Siyai
@alinatarapunets у светрі українського бренду Siyai / Фото: Инстаграм

Ще у 2015 році графіку українського художника Олександра Курмаза було нанесено на лімітовану колекцію кед шведського бренду Eytys. Тоді креативник створив для Eytys принт, який демонструє проукраїнську позицію та ситуацію на сході України. Росіяни прийшли в сказ, розглянувши напис, який у латинській транскрипції виглядав так: Putin – hui.

Кеди Eytys x Sasha Kurmaz весна-літо 2015
Кеди Eytys x Sasha Kurmaz весна-літо 2015 / Фото: vogue.ua

Сьогодні найпрогресивніші перші леді країн підтримують вітчизняних виробників, надягаючи їхні речі на важливі заходи. Інавгурація президента не обходиться без ретельного аналізу наряду його дружини. Оскільки цей образ говорить більше, ніж будь-яка пафосна мова політика.

2014-го Карл Лагерфельд зрежисував показ Chanel у дусі феміністського маршу. Креативний директор Dior Марії Грації Кюрі на постійній основі експлуатує феміністські слогани на одязі.

Кьяра Ферраньї у кутюрному луці Dior
Кьяра Ферраньї у кутюрному луці Dior / Фото: instagram.com/chiaraferragni

Голлівудські зірки все частіше одягають вбрання на червоні доріжки, які несуть не лише красу та стиль, а сильний соціальний меседж.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк у наймодніших нарядах сезону весна-літо 2022
Лілі Коллінз та Ешлі Парк у наймодніших нарядах сезону весна-літо 2022 / Фото: Getty Images

Після військового вторгнення РФ в Україну, здається, що весь світ одягнув синьо-жовтий. Так громадськість намагається показати свою позицію та підтримати людей. Королева Іспанії Летиція одягла вишиванку, створену українкою на важливий захід. А у Москві штрафують і навіть заарештовують людей, які одягають речі у відтінках прапора України.

Ізабель Маран у фіналі свого модного шоу
Ізабель Маран у фіналі свого модного шоу / Фото: Isabel Marant

Безумовно, поза політикою сьогодні не може жити жодна людина на планеті. Особливо, коли йдеться про війну та вбивства людей.

Rick Owens, Off-White, Huishan Zhang, Lanvin Fall 2022
Rick Owens, Off-White, Huishan Zhang, Lanvin Fall 2022 / Фото: Vogue

Вам буде цікаво дізнатися, що модні бутіки в Москві зобов'язали прикрасити вітрини до 9 травня.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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