Кейт Міддлтон в біло-синьому аутфіті прийшла на турнір Вімблдон без принца Вільяма

Герцогиня Кембриджська відвідала щорічний чемпіонат з тенісу. На гру Кейт прийшла без свого чоловіка принца Вільяма

Кейт Міддлтон відвідала гру Вімблдонського турніру / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон, якій Єлизавета II довірила нову важливу посаду, відвідала Вімблдонський турнір у Лондоні, що останній раз проводився два роки тому.

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На гру 39-річна герцогиня Кембриджська, що є патроном Всеанглійського тенісного клубу, прийшла одна. Вона зайняла своє місце на трибуні поруч із виконавчим директором AELTC Саллі Болтон і членом комітету, колишньою тенісною зіркою Тімом Хенменом.

Кейт Міддлтон на грі у Вімблдоні / Фото: Getty Images

Цікаво, що Кейт – завзятий гравець у теніс. У заміському будинку герцогів Кембриджських в Нерфолці є тенісний корт, де подружжя любить грати. Принц Вільям і Кейт Міддлтон також регулярно відвідують турніри протягом багатьох років.

Кейт Міддлтон в синьо-білому аутфіті з'явилася на грі турніру Вімблдон / Фото: Getty Images

На турнірі Великого шолома Кейт з'явилася в біло-синій спідниці в горошок, яку вона поєднала з білим топом і темно-синім піджаком. Герцогиня доповнила образ багатошаровим намистом, сонцезахисними окулярами і золотими сережками з перлами.

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