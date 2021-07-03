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Кейт Міддлтон в біло-синьому аутфіті прийшла на турнір Вімблдон без принца Вільяма

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
3 липня, 07:00
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Герцогиня Кембриджська відвідала щорічний чемпіонат з тенісу. На гру Кейт прийшла без свого чоловіка принца Вільяма
Кейт Міддлтон відвідала гру Вімблдонського турніру
Кейт Міддлтон відвідала гру Вімблдонського турніру / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон, якій Єлизавета II довірила нову важливу посаду, відвідала Вімблдонський турнір у Лондоні, що останній раз проводився два роки тому.

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На гру 39-річна герцогиня Кембриджська, що є патроном Всеанглійського тенісного клубу, прийшла одна. Вона зайняла своє місце на трибуні поруч із виконавчим директором AELTC Саллі Болтон і членом комітету, колишньою тенісною зіркою Тімом Хенменом.

Кейт Міддлтон на грі у Вімблдоні
Кейт Міддлтон на грі у Вімблдоні / Фото: Getty Images

Цікаво, що Кейт – завзятий гравець у теніс. У заміському будинку герцогів Кембриджських в Нерфолці є тенісний корт, де подружжя любить грати. Принц Вільям і Кейт Міддлтон також регулярно відвідують турніри протягом багатьох років.

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Кейт Міддлтон в синьо-білому аутфіті з'явилася на грі турніру Вімблдон
Кейт Міддлтон в синьо-білому аутфіті з'явилася на грі турніру Вімблдон / Фото: Getty Images

На турнірі Великого шолома Кейт з'явилася в біло-синій спідниці в горошок, яку вона поєднала з білим топом і темно-синім піджаком. Герцогиня доповнила образ багатошаровим намистом, сонцезахисними окулярами і золотими сережками з перлами.

Спецслужби запобігли отруєнню старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Єлизавета II була проти заручин принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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