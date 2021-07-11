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Кейт Міддлтон вперше вийшла в світ після самоізоляції (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
11 липня, 08:36
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Керцогіня Кембриджська Кейт Міддлтон із принцом Вільямом відвідала фінал Вімблдону, де вручила нагороду австралійці Ешлі Барт
Принц Вільям і Кейт Міддлтон разом відвідали фінал Вімблдонського тенісного турніру
Принц Вільям і Кейт Міддлтон разом відвідали фінал Вімблдонського тенісного турніру / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон і Принц Вільям разом відвідали фінал Вімблдонського тенісного турніру. Це перша поява герцогині Кембриджської на публіці після карантину – Кейт була змушена перебувати на самоізоляції, після контакту з людиною, у якої виявили COVID-19.

У суботу Кейт і Вільям дивилися гру жіночого фіналу в загальній трибуні. На поєдинок дружина принца прийшла в смарагдовій сукні Emilia Wickstead з коротким рукавом і в білих туфлях.

Кейт Міддлтон на турнірі Вімблдон
Кейт Міддлтон на турнірі Вімблдон / Фото: Getty Images

Герцогиня приділила увагу деталям в своєму образі, доповнивши його браслетом Halcyon Days, сережками Kiki McDonough, сонцезахисними окулярами Ray-Ban і сумочкою від Mulberry.

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Кейт Міддлтон, а якщо ви не знали, вона покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, привітала австралійку Ешлі Барті з перемогою, вручивши їй вімблдонську тарілку.

Кейт Міддлтон вручає нагороду Ешлі Барті
Кейт Міддлтон вручає нагороду Ешлі Барті / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Нещодавно ми писали, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося знайти спільну мову після народження дочки герцогів Сассекських. Інсайдер розповів, що герцогині намагаються налагодити стосунки після всіх скандалів, і що Кейт і Меган знову переписуються.

Як королівська сім'я відреагувала на народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II довірила Кейт Міддлтон нову важливу посаду.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Поверніть цій жінці її життя. Рабство було скасовано багато років назад. Смерть ненаситному патріархату, який робив це з жінками століттями! Це порушення прав людини! Брітні, ми скоро звільнимо тебе з цієї в'язниці.

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