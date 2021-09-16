Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Наши в Нью-Йорке

Главные цвета весны-2022

Готовим с Джейми Оливером

Все о Met Gala-2021

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Как повторить образ Кейт Миддлтон в деловом стиле: фото, примеры, цены

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
16 сентября, 11:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Герцогиня Кембриджская два месяца провела в отпуске, наслаждаясь семейной жизнью с мужем, принцем Уильямом, и их тремя детьми. Первый выход Кейт как всегда элегантен
Кейт Миддлтон в элегантном деловом образе встретилась с военными
Кейт Миддлтон в элегантном деловом образе встретилась с военными / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон спустя два месяца вернулась к работе и наконец-то появилась на публике.

Герцогиня Кембриджская в течение последних двух месяцев была на летних каникулах со своим мужем, принцем Уильямом, и тремя детьми. Вчера Кейт вернулась к королевскому долгу, посетив военную базу королевских ВВС Брайз Нортон в Оксфордшире и встретившись с теми, кто помогал эвакуировать беженцев во время захвата Афганистана талибами.

Реклама

Кейт Миддлтон в Оксфордшире
Кейт Миддлтон в Оксфордшире / Фото: Getty Images

Для первого выхода после отпуска Кейт надела классический костюм, который включал кремовый блейзер Reiss, белую шелковую блузку Jane и темно-синие брюки свободного кроя со стрелками Jigsaw. Образ герцогиня дополнила бежевой мини-сумкой от бренда Tusting, туфлями-лодочками с острым носком и серебряными серьгами. Ее макияж был выполнен в естественных тонах, а волосы – распущены.

Кейт Миддлтон и британские военные в Оксфордшире
Кейт Миддлтон и британские военные в Оксфордшире / Фото: Getty Images

Реклама

Классический лук герцогини Кембриджской – идеальный вариант для ежедневного похода в офис. Выбираем вещи в стиле Кейт:

Пиджак Anna Yakovenko (2300 грн), блуза Must Have (1599 грн), брюки Vovk (790 грн), сумка Zara (1299 грн), серьги Sova (7689 грн), туфли Braska (1299 грн)
Пиджак Anna Yakovenko (2300 грн), блуза Must Have (1599 грн), брюки Vovk (790 грн), сумка Zara (1299 грн), серьги Sova (7689 грн), туфли Braska (1299 грн) / Фото: Getty Images, пресс-служба

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Обновить гардероб на осень
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как хранить печенье
Хакнуть
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 главных концертов сентября
Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять