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5 речей, які варто взяти з гардероба бойфренда

Сьогодні, 16:46

І носити з ним по черзі

Остання колекція Рафа Сімонса ще раз нагадала, якою умовною стає грань між "чоловічим" і "жіночим". Сьогодні легко скласти гардероб в стилі унісекс і ділити його з бойфрендом. Так ви отримуєте стильну базу на двох, а заодно стаєте більш відповідальним споживачем. І не бійтеся виглядати занадто грубо. Речі з чоловічого плеча на контрасті лише підкреслюють тендітність і жіночність. Сумніваєтеся? Тоді вас переконає ця добірка речей, які можна взяти у бойфренда.

Піджак

Спочатку в моду увійшов маскулінний крій жіночого піджака, а тепер й узагалі варто йти за ним до чоловічого відділу. Носіть такий замість пальто, одягайте як сукню або акцентуйте талію ременем. Якщо це костюм, можна позичити і брюки. У поєднанні з босоніжками на тонких ремінцях і трендовим бралетом вийде дуже чуттєво.

Фото: instagram.com/thestyleograph

Фото: instagram.com/thestyleograph

Футболка

Це справжній квест — знайти в жіночому магазині щільну футболку, яка б добре тримала форму. Зазвичай вони там досить тонкі, мають приталений силует або просто недостатньо об'ємні. Тому стилісти радять шукати ідеальні базові футболки в колекціях для чоловіків. Зі скінні їх можна носити навипуск, а в брюки з високою посадкою або широкі джинси — заправляти.

Фото: instagram.com/pepamack

Фото: instagram.com/asome_studios

Світшоти або худі

Складно уявити щось більш комфортне і затишне, ніж оversize-світшоти. У 80-х такі обожнювала принцеса Діана, а сьогодні від них шаленіють усі селебріті. Дизайн чоловічих світшотів і худі більш мінімалістичний, а тканина, як і у випадку з футболкою, більш структурована. Об'ємні моделі особливо круто виглядають з короткими спідницями та сукнями довжини міді.

Фото: instagram.com/sofiamcoelho

Фото: instagram.com/ootdmagazine

Светр із коміром поло

Та й в цілому майже будь-який чоловічий светр можна адаптувати до жіночого гардеробу. Але цього сезону варто звернути увагу на варіанти з коміром поло — утеплену версію теніски. Вони схожі на светри з блискавкою, але мають на V-подібному вирізі ґудзики або взагалі без застібки. Одягайте їх із брюками, під піджак або сорочку.

Фото: instagram.com/ootdmagazine

Фото: instagram.com/shoparlo

Джинсовку

Якщо приталені піджаки цілком припустимі, то з джинсової курткою такий трюк не пройде. Акуратні та по фігурі, вони давно перейшли до розряду антітрендів. У моді — довгі та об'ємні джинсовки, ніби накинуті на ваші плечі турботливим бойфрендом. Час йому натякнути!

Фото: instagram.com/brit_harvey

Фото: instagram.com/joandkemp

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як стильно виглядати чоловікові, придбавши всього 5 речей.

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