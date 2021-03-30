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Модель Джіджі Хадід приміряла найзатишніший тренд весни – трикотажний костюм

Сьогодні, 16:43

Розглядаємо стильне вбрання та вибираємо собі схоже

У добірці стильного домашнього одягу ми вже говорили про те, наскільки універсальний трикотажний костюм. У ньому зручно валятися на дивані, можна вийти за кавою або зустрітися з подругою. З такого не хочеться вилазити 24/7 — і не потрібно. Краще беріть приклад із Джіджі Хадід. Модель і новоспечена мама була помічена на вулицях Нью-Йорка в лаконічному сірому костюмі.

Фото: Getty Images

Для прогулянки з піврічною донькою Хай Джіджі вдягнула кардиган із трендовим коміром-поло та широкі брюки в рубчик. Комплект доповнили чорні ботильйони із вузьким квадратним носом, кілька ланцюжків на шиї і окуляри з затемненими лінзами. Не забула Хадід і про маску — головний аксесуар з початку пандемії.

Для тих, хто давно шукав щось схоже, ми знайшли кілька цікавих варіантів у відомих брендів.

Reserved, 1099 грн
Reserved, 1099 грн
Фото: reserved.com/

Mango, 1999 грн
Mango, 1999 грн
Фото: shop.mango.com/

H&M, 3300 грн
H&M, 3300 грн
Фото: hm.com

Oysho, 2799 грн
Oysho, 2799 грн
Фото: oysho.com

Нагадаємо, нещодавно о інша модель, Алессандра Амбросіо показала, як носити штани з розрізами .

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стиль тренд Джіджі Хадід
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