Модель Джіджі Хадід приміряла найзатишніший тренд весни – трикотажний костюм
Розглядаємо стильне вбрання та вибираємо собі схоже
У добірці стильного домашнього одягу ми вже говорили про те, наскільки універсальний трикотажний костюм. У ньому зручно валятися на дивані, можна вийти за кавою або зустрітися з подругою. З такого не хочеться вилазити 24/7 — і не потрібно. Краще беріть приклад із Джіджі Хадід. Модель і новоспечена мама була помічена на вулицях Нью-Йорка в лаконічному сірому костюмі.
Для прогулянки з піврічною донькою Хай Джіджі вдягнула кардиган із трендовим коміром-поло та широкі брюки в рубчик. Комплект доповнили чорні ботильйони із вузьким квадратним носом, кілька ланцюжків на шиї і окуляри з затемненими лінзами. Не забула Хадід і про маску — головний аксесуар з початку пандемії.
Для тих, хто давно шукав щось схоже, ми знайшли кілька цікавих варіантів у відомих брендів.
Нагадаємо, нещодавно о інша модель, Алессандра Амбросіо показала, як носити штани з розрізами .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше