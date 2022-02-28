Джорджо Армані провів показ у повній тиші з поваги до українців. Чому мовчать інші дизайнери

Єдина новина про моду, яка заслуговує на вашу увагу. Італійський кутюр'є став одним із небагатьох, хто визнав війну Росії проти України. Розповідаємо подробиці

Джорджо Армані підтримав Україну у війні за свободу та незалежність / Фото: Колаж: Сьогодні

Армія Путіна вбила 14 дітей, а 116 поранено. Пам'ятаєте, були часи, коли ми називали терористом №1 бен Ладена? Це було чотири дні тому, коли нам не доводилося ховатися у бомбосховищі та пояснювати своїм дітям, навіщо це робити.

У ці тяжкі часи, багато країн прийняли серйозні санкції, щоб хоч якось вплинути на Путіна. Свою підтримку Україні висловили: Анджеліна Джолі, Ілон Маск, Маргарет Етвуд, герцоги Кембриджські та Сассекські та багато інших.

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Директор моди та головний модний критик The New York Times Ванесса Фрідман опублікувала у своєму Twitter-акаунті пост про те, що дизайнер Джорджо Армані провів показ своєї нової колекції сезону осінь-зима 2022 в абсолютній тиші. Так модельєр вирішив вшанувати пам'ять героїв та висловити свій протест проти війни в Україні.

Giorgio Armani held his show in silence out of respect for those caught in the war in Ukraine. One of the only designers to overtly acknowledge the conflict. — Vanessa Friedman (@VVFriedman) February 27, 2022

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Єдиний дизайнер, який відкрито визнав конфлікт – написала Фрідман у твіті.

Справа в тому, що з 22 по 28 лютого у Мілані проходить Тиждень моди. У будь-якій іншій ситуації, зараз наші погляди були б прикуті до неймовірної краси суконь. Але, який час, такий і контент.

Звичайно, поки в Україні гинуть люди від звірств російської армії, модна індустрія продовжує святкувати. Чому? Або більшість людей, що працює в моді, марнославні, егоїстичні і справді відповідають стереотипам, побудованим кіноіндустрією; або ж світовим дизайнерам дуже подобається заробляти гроші, продаючи своїм російським клієнтам тонни одягу.

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Моє рішення не використовувати музику під час шоу — знак поваги мирним людям, залученим до трагедії, що розгортається в Україні, — з цих слів почався показ Giorgio Armani.

Такий невеликий, але правильний меседж – ми не можемо святкувати, коли у світі вмирають люди.

Ні війні!

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