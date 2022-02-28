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Джорджо Армані провів показ у повній тиші з поваги до українців. Чому мовчать інші дизайнери

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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28 лютого, 06:00
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Джорджо Армані підтримав Україну у війні за свободу та незалежність / Фото: Колаж: Сьогодні

Армія Путіна вбила 14 дітей, а 116 поранено. Пам'ятаєте, були часи, коли ми називали терористом №1 бен Ладена? Це було чотири дні тому, коли нам не доводилося ховатися у бомбосховищі та пояснювати своїм дітям, навіщо це робити.

У ці тяжкі часи, багато країн прийняли серйозні санкції, щоб хоч якось вплинути на Путіна. Свою підтримку Україні висловили: Анджеліна Джолі, Ілон Маск, Маргарет Етвуд, герцоги Кембриджські та Сассекські та багато інших.

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Директор моди та головний модний критик The New York Times Ванесса Фрідман опублікувала у своєму Twitter-акаунті пост про те, що дизайнер Джорджо Армані провів показ своєї нової колекції сезону осінь-зима 2022 в абсолютній тиші. Так модельєр вирішив вшанувати пам'ять героїв та висловити свій протест проти війни в Україні.

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Єдиний дизайнер, який відкрито визнав конфлікт – написала Фрідман у твіті.

Справа в тому, що з 22 по 28 лютого у Мілані проходить Тиждень моди. У будь-якій іншій ситуації, зараз наші погляди були б прикуті до неймовірної краси суконь. Але, який час, такий і контент.

Звичайно, поки в Україні гинуть люди від звірств російської армії, модна індустрія продовжує святкувати. Чому? Або більшість людей, що працює в моді, марнославні, егоїстичні і справді відповідають стереотипам, побудованим кіноіндустрією; або ж світовим дизайнерам дуже подобається заробляти гроші, продаючи своїм російським клієнтам тонни одягу.

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Моє рішення не використовувати музику під час шоу — знак поваги мирним людям, залученим до трагедії, що розгортається в Україні, — з цих слів почався показ Giorgio Armani.

Такий невеликий, але правильний меседж – ми не можемо святкувати, коли у світі вмирають люди.

Ні війні!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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