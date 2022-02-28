Джорджо Армані провів показ у повній тиші з поваги до українців. Чому мовчать інші дизайнери

Армія Путіна вбила 14 дітей, а 116 поранено. Пам'ятаєте, були часи, коли ми називали терористом №1 бен Ладена? Це було чотири дні тому, коли нам не доводилося ховатися у бомбосховищі та пояснювати своїм дітям, навіщо це робити.
У ці тяжкі часи, багато країн прийняли серйозні санкції, щоб хоч якось вплинути на Путіна. Свою підтримку Україні висловили: Анджеліна Джолі, Ілон Маск, Маргарет Етвуд, герцоги Кембриджські та Сассекські та багато інших.
Директор моди та головний модний критик The New York Times Ванесса Фрідман опублікувала у своєму Twitter-акаунті пост про те, що дизайнер Джорджо Армані провів показ своєї нової колекції сезону осінь-зима 2022 в абсолютній тиші. Так модельєр вирішив вшанувати пам'ять героїв та висловити свій протест проти війни в Україні.
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Giorgio Armani held his show in silence out of respect for those caught in the war in Ukraine. One of the only designers to overtly acknowledge the conflict.— Vanessa Friedman (@VVFriedman) February 27, 2022
Єдиний дизайнер, який відкрито визнав конфлікт – написала Фрідман у твіті.
Справа в тому, що з 22 по 28 лютого у Мілані проходить Тиждень моди. У будь-якій іншій ситуації, зараз наші погляди були б прикуті до неймовірної краси суконь. Але, який час, такий і контент.
Звичайно, поки в Україні гинуть люди від звірств російської армії, модна індустрія продовжує святкувати. Чому? Або більшість людей, що працює в моді, марнославні, егоїстичні і справді відповідають стереотипам, побудованим кіноіндустрією; або ж світовим дизайнерам дуже подобається заробляти гроші, продаючи своїм російським клієнтам тонни одягу.
Моє рішення не використовувати музику під час шоу — знак поваги мирним людям, залученим до трагедії, що розгортається в Україні, — з цих слів почався показ Giorgio Armani.
Такий невеликий, але правильний меседж – ми не можемо святкувати, коли у світі вмирають люди.
Ні війні!
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