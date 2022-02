Джорджо Армані провів показ у повній тиші з поваги до українців. Чому мовчать інші дизайнери

Армія Путіна вбила 14 дітей, а 116 поранено. Пам'ятаєте, були часи, коли ми називали терористом №1 бен Ладена? Це було чотири дні тому, коли нам не доводилося ховатися у бомбосховищі та пояснювати своїм дітям, навіщо це робити.

У ці тяжкі часи, багато країн прийняли серйозні санкції, щоб хоч якось вплинути на Путіна. Свою підтримку Україні висловили: Анджеліна Джолі, Ілон Маск, Маргарет Етвуд, герцоги Кембриджські та Сассекські та багато інших.

Директор моди та головний модний критик The New York Times Ванесса Фрідман опублікувала у своєму Twitter-акаунті пост про те, що дизайнер Джорджо Армані провів показ своєї нової колекції сезону осінь-зима 2022 в абсолютній тиші. Так модельєр вирішив вшанувати пам'ять героїв та висловити свій протест проти війни в Україні.

Giorgio Armani held his show in silence out of respect for those caught in the war in Ukraine. One of the only designers to overtly acknowledge the conflict.