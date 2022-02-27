Як поводитися на блокпостах – поради міністра оборони

Пам'ятайте, без потреби не залишайте свої будинки. Якщо є необхідність, варто знати кілька важливих правил, які допоможуть і вам, і військовим

Правила поведінки на блокпостах / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Ми вже не знаємо, який сьогодні день тижня, яке число... але ми знаємо, що четвертий день війни, яку розв'язала Росія проти України. Вибухи нафтобази, постійні обстріли житлових районів, диверсанти на вулицях наших міст та жорстокість російських окупантів по відношенню до мирних жителів – наша реальність.

Щоб упіймати всіх російських диверсантів, а також ускладнити пересування російських окупаційних військ по всій Україні, наша влада встановила блокпости. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Facebook.

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Якщо у вас з'явилася крайня необхідність до пересування трасами, щоб уникнути непорозумінь при проходженні процедур контролю, вам обов'язково потрібно дотримуватися нескладних правил.

Правила поведінки на блокпостах:

Зменшити швидкість автомобіля.

Завчасно підготувати документи для перевірки.

Вимкнути фари та увімкнути аварійне світло.

Не вести відеозйомку.

Без дозволу військових не виходити із автомобіля.

Чітко відповідати на питання військових.

Бути готовими на вимогу відкрити багажник та дати оглянути салон автомобіля.

Після огляду та дозволу продовжити рух, не набирати різко швидкість.

Пам'ятайте, у місті, навіть якщо немає людей та машин, дотримуйтесь правил дорожнього руху, а також правил поведінки у громадських місцях.

Ми – непереможні! Слава Україні! Слава Українським Воїнам!

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