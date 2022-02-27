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Вибух нафтобази у Василькові. Як діяти людям у разі аварій на хімічних об'єктах – 7 порад

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МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 14:20
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7 рекомендацій від Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України вберегжуть вас!

Вечір 27 лютого став випробуванням для українців, які живуть у Василькові поряд з Києвом. В місті через ракетний удар РФ горіла нафтобаза. Вибух несе серйозну загрозу довкіллю. Як діяти під час таких екстремальних ситуацій, щоб вберегти себе – розкажемо в матеріалі. 7 порадами поділилися в офіційному телеграм-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

  1. Зачиніть вікна і без нагальної потреби не відкривайте їх. Відкриваючи, завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
  2. Уникайте тривалого перебування на повітрі.
  3. Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємкості з водою для підвищення вологості повітря.
  4. Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
  5. Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
  6. Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (виключити газовані напої).
  7. Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.

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Краще за все — негайно виїхати з міста, де сталася аварія. Людям, які не мають змоги, варто виконати 7 порад.

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