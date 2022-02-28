Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Джорджо Армани провел показ в полной тишине из уважения к украинцам. Почему молчат другие дизайнеры

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 февраля, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Единственная новость о моде, которая заслуживает вашего внимание. Итальянский кутюрье стал одним из немногих, кто признал войну России против Украины. Рассказываем подробности
Джорджо Армани поддержал Украину в войне за свободу и независимость
Джорджо Армани поддержал Украину в войне за свободу и независимость / Фото: Коллаж: Сегодня

Армия Путина убила 14 детей, а 116 ранены. Помните, были времена, когда мы называли террористом №1 бен Ладена? Это было четыре дня назад, когда нам не приходилось прятаться в бомбоубежища и объяснять своим детям, зачем это делать.

В эти тяжкие времена, множество стран приняли серьезные санкции, чтобы хоть как-то повлиять на Путина, свою поддержку Украине выразили: Анджелина Джоли, Илон Маск, Маргарет Этвуд, герцоги Кембриджские и Сассекские и многие-многие другие.

Реклама

Директор моды и главный модный критик The New York Times Ванесса Фридман опубликовала в своем Twitter-аккаунте пост о том, что дизайнер Джорджо Армани провел показ своей новой коллекции сезона осень-зима 2022 в абсолютной тишине. Так модельер решил почтить память героев и высказать свой протест против войны в Украине.

Единственный дизайнер, открыто признавший конфликт – написала Фридман в твите.

Реклама

Дело в том, что с 22 по 28 февраля в Милане проходит Неделя моды. В любой другой ситуации, сейчас наши взгляды были бы прикованы к невероятной красоты платьям. Но, какие времена, такой и контент.

Конечно, пока в Украине гибнут люди от зверств российской армии, модная индустрия продолжает праздновать. Почему? Либо большинство людей, работающий в моде, тщеславны, эгоистичны и действительно соответствуют стереотипам, построенным киноиндустрией; либо же мировым дизайнерам слишком нравится зарабатывать деньги, продавая своим русским клиентам тонны одежды.

Мое решение не использовать музыку во время шоу — знак уважения мирным людям, вовлеченным в разворачивающуюся трагедию в Украине, — с этих слов начался показ Giorgio Armani.

Такой небольшой, но правильный месседж – мы не можем праздновать, когда в мире умирают люди.

Реклама

Нет войне!

Читайте также:

Стоит знать: как вести себя на блокпостах – советы министра обороны

Взрыв нефтебазы в Василькове. Как действовать людям в случае аварий на химических объектах – 7 советов

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Полезный совет на сегодня
Как восстановить силы в эти нелегкие времена
Узнать!
Doodle Сегодня
28 февраля. Уоллес Карозерс. В этот день 87 лет назад американец синтезировал первое в мире синтетическое волокно – нейлон…
История дня - за минуту
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
21 — 27 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять