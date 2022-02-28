Джорджо Армани провел показ в полной тишине из уважения к украинцам. Почему молчат другие дизайнеры

Единственная новость о моде, которая заслуживает вашего внимание. Итальянский кутюрье стал одним из немногих, кто признал войну России против Украины. Рассказываем подробности

Джорджо Армани поддержал Украину в войне за свободу и независимость / Фото: Коллаж: Сегодня

Армия Путина убила 14 детей, а 116 ранены. Помните, были времена, когда мы называли террористом №1 бен Ладена? Это было четыре дня назад, когда нам не приходилось прятаться в бомбоубежища и объяснять своим детям, зачем это делать.

В эти тяжкие времена, множество стран приняли серьезные санкции, чтобы хоть как-то повлиять на Путина, свою поддержку Украине выразили: Анджелина Джоли, Илон Маск, Маргарет Этвуд, герцоги Кембриджские и Сассекские и многие-многие другие.

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Директор моды и главный модный критик The New York Times Ванесса Фридман опубликовала в своем Twitter-аккаунте пост о том, что дизайнер Джорджо Армани провел показ своей новой коллекции сезона осень-зима 2022 в абсолютной тишине. Так модельер решил почтить память героев и высказать свой протест против войны в Украине.

Giorgio Armani held his show in silence out of respect for those caught in the war in Ukraine. One of the only designers to overtly acknowledge the conflict. — Vanessa Friedman (@VVFriedman) February 27, 2022

Единственный дизайнер, открыто признавший конфликт – написала Фридман в твите.

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Дело в том, что с 22 по 28 февраля в Милане проходит Неделя моды. В любой другой ситуации, сейчас наши взгляды были бы прикованы к невероятной красоты платьям. Но, какие времена, такой и контент.

Конечно, пока в Украине гибнут люди от зверств российской армии, модная индустрия продолжает праздновать. Почему? Либо большинство людей, работающий в моде, тщеславны, эгоистичны и действительно соответствуют стереотипам, построенным киноиндустрией; либо же мировым дизайнерам слишком нравится зарабатывать деньги, продавая своим русским клиентам тонны одежды.

Мое решение не использовать музыку во время шоу — знак уважения мирным людям, вовлеченным в разворачивающуюся трагедию в Украине, — с этих слов начался показ Giorgio Armani.

Такой небольшой, но правильный месседж – мы не можем праздновать, когда в мире умирают люди.

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Нет войне!

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