Джорджо Армани провел показ в полной тишине из уважения к украинцам. Почему молчат другие дизайнеры

Армия Путина убила 14 детей, а 116 ранены. Помните, были времена, когда мы называли террористом №1 бен Ладена? Это было четыре дня назад, когда нам не приходилось прятаться в бомбоубежища и объяснять своим детям, зачем это делать.

В эти тяжкие времена, множество стран приняли серьезные санкции, чтобы хоть как-то повлиять на Путина, свою поддержку Украине выразили: Анджелина Джоли, Илон Маск, Маргарет Этвуд, герцоги Кембриджские и Сассекские и многие-многие другие.

Директор моды и главный модный критик The New York Times Ванесса Фридман опубликовала в своем Twitter-аккаунте пост о том, что дизайнер Джорджо Армани провел показ своей новой коллекции сезона осень-зима 2022 в абсолютной тишине. Так модельер решил почтить память героев и высказать свой протест против войны в Украине.

Giorgio Armani held his show in silence out of respect for those caught in the war in Ukraine. One of the only designers to overtly acknowledge the conflict.