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Гроші не пахнуть? Leroy Merlin відрізала український офіс від корпоративного зв'язку та продовжує працювати з РФ

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17 березня, 12:58
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Компанія зупинила зв'язок між командою, позбавивши можливості надати гуманітарну та медичну допомогу працівникам
Leroy Merlin відключила український офіс від корпоративного зв'язку та продовжує працювати з РФ
Leroy Merlin відключила український офіс від корпоративного зв'язку та продовжує працювати з РФ / Фото: pixabay.com

Поки адекватні бренди масово йдуть з російського ринку, є "герої", яких кожен має знати. Крім того, що материнська компанія французької торгової мережі Leroy Merlin продовжує працювати в РФ, незважаючи на війну, вона ще й від'єднала українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку, розповіла HR-директорка "Леруа Мерлен України" Людмила Дзюба.

У Leroy Merlin обіцяли відновити доступ до корпоративного зв'язку до 15 березня, але облікові записи залишаються заблокованими. Внаслідок цього 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна" втратили можливість закрити численні заявки від волонтерів та захисників України.

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В українській дочірній компанії немає інструментів для надання гуманітарної та медичної допомоги працівникам, які її потребують.

Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних зв'язків. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. Ми не маємо можливості закрити численні заявки від волонтерів та захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим, – повідомила Людмила Дзюба.

Нагадаємо, що Avon залишає російський ринок та пожертвує 500 тис. доларів Україні.

А от в Oriflame заявили, що залишаються в Росії.

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