Замість Adidas – в Adios: чеський дизайнер перетворив логотипи брендів на "прощальні" для ринку росії

Ось як тепер виглядають відомі логотипи відомих марок для шанувальників путіна у країні-агресорі

Чеський дизайнер перетворив логотипи брендів на "прощальні" для ринку росії / Фото: Колаж: Сьогодні, behance.net/

З Росії продовжують масово йти бренди – і це чудово! У свою чергу чеський дизайнер Вацлав Куделка перетворив ряд логотипів відомих брендів, що вийшли з ринку Росії, на "прощальні".

Роботи були створені на тлі того, як компанії з усього світу почали покидати РФ через напад на Україну, прикритий мерзенним брехливим словосполученням "спеціальна операція" російської тотемної тварини. Саме тому всі "оновлені" логотипи в проекті натякають на "прощання" з ринком "великою та могутньою".

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Наприклад, Amazon перетворився на Amazoff, а його посмішка-стрілка перетворилася на сумну гримаску, adidas – в adios з графіком, що біжить вниз. Disney став Dissney, а його логотип – це жест середнього пальця лапки Міккі Мауса.

Чеський дизайнер перетворив логотипи брендів на "прощальні" для ринку росії / Фото: behance.net/

Чеський дизайнер перетворив логотипи брендів на "прощальні" для ринку росії / Фото: behance.net/

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Чеський дизайнер перетворив логотипи брендів на "прощальні" для ринку росії / Фото: behance.net/

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