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Avon залишає російський ринок і пожертвує 500 тис. доларів Україні

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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14 березня, 20:32
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Компанія зупиняє експорт продукції з російського заводу, а минулі спільні бізнес-процеси Avon Україна з Avon Росія зупинено
Avon припиняє всі інвестиції у Росію. Але є одне "але"
Avon припиняє всі інвестиції у Росію. Але є одне "але" / Фото: avon

Сьогодні вчинки говорять більше за будь-які слова. Фрази у стилі "Ми за мир" та "Немає війні" — не працюють, якщо ви лідер думок, великий бренд чи публічна особистість: позиція має підкріплюватися діями. Раніше ми писали про Oriflame, які назвали війну в Україні "жахливою катастрофою", але вирішили залишитися в РФ. А ось їхній конкурент, не менш іменита компанія Avon, вирішила підтримати Україну, але вийшло якось розмито.

Avon припиняє всі інвестиції у Росію. Також зупиняє експорт продукції з російського заводу інші ринки. У компанії наголосили, що Avon Україна ніяк не співпрацює з Avon Росія.

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Про це компанія заявила на офіційній сторінці у Facebook:

У компанії уточнили, що далі працюватимуть із товарами, які вироблені у країнах Європи.

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Ми всім серцем підтримуємо Україну та український народ у цей непростий час. Avon Foundation вже передала 200 000 доларів Червоному Хресту в Україні. Крім цього, група компаній Natura & Co, до складу якої входить Avon, передасть ще 200 000 доларів, – сказано в заяві.

Водночас бренди Avon, серед яких Natura & Co, The Body Shop та Aesop, повністю припиняють діяльність франшиз у Росії та пожертвують по 100 000 доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо, що Agent Provocateur залишаються у Росії. Шитимуть панчохи для путінської почту.

Також ECCO продовжать піклуватися про росіян, але дуже жалкують про події в Україні.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Наші янголи-охоронці

Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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