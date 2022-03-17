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Деньги не пахнут? Leroy Merlin отключила украинский офис от корпоративной связи и продолжает работать с РФ

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17 марта, 12:58
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Компания остановила связь между командой, исключив возможность предоставления гуманитарной и медицинской помощи сотрудникам
Leroy Merlin отключила украинский офис от корпоративной связи и продолжает работать с РФ
Leroy Merlin отключила украинский офис от корпоративной связи и продолжает работать с РФ / Фото: pixabay.com

Пока адекватные бренды массово уходят с российского рынка, есть "герои", которых каждый должен знать. Помимо того, что материнская компания французской торговой сети Leroy Merlin продолжает работать в РФ, несмотря на войну, она еще и отключила украинских сотрудников от корпоративных средств связи, рассказала HR-директор "Леруа Мерлен Украина" Людмила Дзюба.

В Leroy Merlin обещали восстановить доступ к корпоративной связи до 15 марта, но аккаунты остаются заблокированными. В результате 800 сотрудников "Леруа Мерлен Украина" потеряли возможность закрыть многочисленные заявки от волонтеров и защитников Украины.

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В украинской дочерней компании нет инструментов для оказания гуманитарной и медицинской помощи сотрудникам, которые в ней нуждаются.

Мы, 800 сотрудников "Леруа Мерлен Украина", остались отрезанными от всех корпоративных средств связи. В один момент у нас не оказалось инструментов оказывать гуманитарную, медицинскую помощь сотрудникам, нуждающимся в ней. У нас нет возможности закрыть многочисленные заявки от волонтеров и защитников Украины, поскольку доступ к файлам оказался закрыт, — сообщила Людмила Дзюба.

Напомним, что Avon покидает российский рынок и пожертвует 500 тыс. долларов Украине.

А вот в Oriflame заявили, что остаются в России.

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