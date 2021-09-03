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День 2: зоряні гості на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
3 вересня, 09:50
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До фестивалю прикуті всі погляди, так як саме в його рамках відбудуться прем'єри найбільш очікуваних фільмів року: "Дюна" і "Спенсер"
Зіркові гості 2-го дня Венеціанського кінофестиваля - 2021
Зіркові гості 2-го дня Венеціанського кінофестиваля - 2021 / Фото: Getty Images

Першого вересня, у Венеції на острові Лідо, стартував 78-й Венеціанський кінофестиваль. В перший день по червоній доріжці пройшлися зіркові гості, серед яких Адріана Ліма, Ізабель Юппер, Пенелопа Крус і Педро Альмодовар, Хелен Міррен, Бьянка Балті, племінниці принцеси Діани і дівчина Кріштіану Роналду.

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Другого вересня до Венеції прибули нові зірки Голлівуду, щоб представити свої фільми. Так, новозеландська режисер Джейн Кемпіон разом з виконавцями головних ролей Бенедиктом Камбербетчем і Кірстен Данст представили картину "Влада пса".

Для червоної доріжки Кірстен Данст вибрала драматичний чорний образ Giorgio Armani, які в цьому році схоже одягли майже всіх знаменитостей фестивалю.

Зої Салдана з'явилася в червоній сукні в пайєтках Dolce & Gabbana, яке сильно нагадувало образ Адріани Ліми. Джессіка Честейн навіть встигла випити шампанського з Марією Шараповою перед червоною доріжкою, на якій з'явилася у сукні ніжного бірюзового відтінку з розшитими блискітками. У такому образі актриса явно походила на русалку з діснєєвськой казки.

Самою ж гарною парою другого дня стали Бенедикт Камбербетч з дружиною Софі Хантер, яка вдягла білу сукню на бретелях з незвичайним червоним принтом. Пара ніжно обіймалася на очах у преси, чим ще більше підігріла інтерес до своєї появи.

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Зоі Салдана в Dolce & Gabbana
Зоі Салдана в Dolce & Gabbana / Фото: Getty Images

Джессіка Честейн
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Бенедикт Камбербетч та Софі Хантер в Emilia Wickstead
Бенедикт Камбербетч та Софі Хантер в Emilia Wickstead / Фото: Getty Images

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Ми продовжимо стежити за червоній доріжкою і ділиться найяскравішими образами другого дня.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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