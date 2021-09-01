Пенелопа Крус, Ізабель Юппер і Кірстен Данст: перші гості Венеціанського кінофестивалю

Сьогодні, першого вересня, коли багато українців відправили своїх дітей в школу, стартує 78-й щорічний Венеціанський міжнародний кінофестиваль.
Захід пройде на острові Лідо. Світові знаменитості, актори, режисери, продюсери прибудуть на червону доріжку, яка розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Ведучою церемонії стане італійська актриса Серена Россі. Журі цього року очолив південнокорейський режисер Пон Чжун Хо ("Паразити").
Всього в основному конкурсі кінофестивалю будуть брати участь 21 фільм, серед яких є проєкт українського режисера Валентина Васяновича "Відображення". Також в програмі "Горизонти" представлена картина Олега Сенцова "Носоріг" і словацько-чесько-українська картина Петера Керекеша "Цензорка".
Поки зіркові гості тільки прибувають на острів Лідо, щоб взяти участь в прес-конференціях з нагоди відкриття. Серед знаменитостей, вже були помічені Карла Бруні, Адріана Ліма, Меггі Джилленхол.
Пенелопа Крус опублікувала в своєму Instagram нові знімки, на яких вона зображена разом з Альмодоваром. Для прибуття до Венеції актриса вибрала класичний твідовий костюм Chanel.
Серена Россі в рожевій сукні Armani Privé взяла участь в традиційній зйомці ведучої фестивалю на березі моря.
Кірстен Данст позувала перед папараці в образі від Salvatore Ferragamo. Щоб подивитися всі образи зірок, свайпайте стрічку.
Ізабель Юппер для фотоколла вибрала одяг Giorgio Armani. 68-річна французька актриса прибула на острів Лоті в принтованій спідниці і блакитній блузі бренду, а потім переодяглася в класичний діловий костюм з чорними брюками і кавового кольору жакетом.
Модель Адріана Ліма вже активно готується до червоної доріжки. Зірка опублікувала сторіз, де їй наносять макіяж і роблять укладку.
Самою ж ефектною появою став приїзд Анни Делло Руссо. Екс-креативний консультант японського журналу Vogue вибрала два наряди італійського будинку моди Ermanno Scervino. Цікаво, в чому екстравагантна модниця з'явиться на червоній доріжці?
Дивіться в ролику про українських дизайнерів, які створюють вбрання для зірок кінофестивалів :
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