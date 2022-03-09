З днем ​​народження, Кобзарю! Влучні меми та вірші Тараса Шевченка про москалів, які знову актуальні сьогодні

Генії, як і герої, ніколи не вмирають! Тарас Шевченко – та постать в українській історії, чия творчість розібрана на цитати і житиме вічно. Ми вже згадували відомі вірші Тараса Шевченка про Україну, а тепер поговоримо про попередження великого Пророка про москалів, яким ми свого часу не повірили... Але більше так робити не будемо.
У день народження Тараса Шевченка Telegram-канал ВРУ поділився добіркою картинок із цитатами письменника, які й через роки не втрачають актуальності. Також пропонуємо згадати пророчі вірші письменника.
Далі по темі
Отак подивишся здаля
На москаля –
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очіма – блим, губами – плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже шкода,
А ближче підійдеш – худоба!
Титарівна-Немирівна
Гаптує хустину.
Та колише московщини,
Маленьку дитину.
Титарівна-Немирівна
Людьми пишалася...
А москаля-пройдисвіта
Нищечком вітала!
Титарівна-Немирівна...
Почесного роду...
Виглядає пройдисвіта,
Москаля з походу.
... Москалі чужі люди,
Тяжко з ними жити
Нема з ким поплакати,
Ні поговорити.
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Робити лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кіне;
Піде у свою Московщину,
А дівчина гине
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ божий,
Мусити гинути.
Серце в'яне співаючи,
Коли знає за що;
Люде серця не побачити,
А скажуть – нісенітниця!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Знущаються вами.
Нагадаємо, чому путін розпочав війну проти України 24 лютого – пояснює нумеролог.
Також читайте офіційне звернення Олени Зеленської до світових ЗМІ . Замість численних інтерв'ю, про які її зараз просять, перша леді розставила всі крапки над "і", назвавши речі своїми іменами у своєму Instagram.