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З днем ​​народження, Кобзарю! Влучні меми та вірші Тараса Шевченка про москалів, які знову актуальні сьогодні

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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9 березня, 16:56
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Сьогодні слова легендарного українського поета є актуальними, як ніколи раніше, адже він завжди казав: москалі – нам не друзі
Актуальні крізь роки цитати і вірші Тараса Шевченка
Актуальні крізь роки цитати і вірші Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Генії, як і герої, ніколи не вмирають! Тарас Шевченко – та постать в українській історії, чия творчість розібрана на цитати і житиме вічно. Ми вже згадували відомі вірші Тараса Шевченка про Україну, а тепер поговоримо про попередження великого Пророка про москалів, яким ми свого часу не повірили... Але більше так робити не будемо.

У день народження Тараса Шевченка Telegram-канал ВРУ поділився добіркою картинок із цитатами письменника, які й через роки не втрачають актуальності. Також пропонуємо згадати пророчі вірші письменника.

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Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка
Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Отак подивишся здаля
На москаля –
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очіма – блим, губами – плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже шкода,
А ближче підійдеш – худоба!

Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка
Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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Титарівна-Немирівна
Гаптує хустину.
Та колише московщини,
Маленьку дитину.

Титарівна-Немирівна
Людьми пишалася...
А москаля-пройдисвіта
Нищечком вітала!

Титарівна-Немирівна...
Почесного роду...
Виглядає пройдисвіта,
Москаля з походу.

Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка
Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

... Москалі чужі люди,
Тяжко з ними жити
Нема з ким поплакати,
Ні поговорити.

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Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка
Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Робити лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кіне;
Піде у свою Московщину,
А дівчина гине
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ божий,
Мусити гинути.
Серце в'яне співаючи,
Коли знає за що;
Люде серця не побачити,
А скажуть – нісенітниця!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Знущаються вами.

Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка
Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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