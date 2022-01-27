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Chanel вшанували пам'ять Гаспара Ульєля та потрапили у скандал через макіяж моделей. Що трапилося на показі від-кутюр

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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27 січня, 15:11
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Креативний директор будинку Віржині Віар представила нову колекцію від-кутюр сезону весна 2022. Користувачі Мережі здивовані
Chanel Spring 2022 Couture
Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Рідко, коли макіяж є найбільшою темою для розмови про кутюрне шоу модних брендів. Особливо якщо показ відкриває онука Грейс Келлі, Шарлотта Казірагі, в'їжджаючи на подіум на коні.

Але Chanel змогли це зробити! У рядах моделей, які вийшла на подіум у нових творах креативного директора будинку Віржині Віар, було кілька дівчат у вишуканих вбраннях від-кутюр та з ретельно намальованими чорними очима.

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Віржині створила такий образ для дівчат, надихнувшись темою авангардного макіяжу XX століття. Але темні кола на очах моделей у деяких людей викликали асоціацію з насильством та пропагандою, навіть "гламуризацією" того, що жінки повинні не приховувати сліди насильства та носити їх з гордістю.

Звичайно, поки світ не дізнався, що ж хотіла сказати Віржині таким луком, багато хто почав припускати ідеї. Редактори та журналісти порівнювали образи і з афтепаті-макіяжем, і навіть із бійцівськими, ніж художніми луками.

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Chanel Spring 2022 Couture
Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Користувачі звинуватили Chanel у тому, що якщо Віржині й хотіла послатися на епоху, насамперед їй варто було взяти до уваги сьогоднішні реалії. Адже публіка не побачила посилання на авангард 1920-х, а розгляділа величезну чорну пляму на очах моделей і подумала про насильство над жінками.

Звісно, варто пам'ятати, що кутюр – це вершина мистецтва моди. Кожен предмет одягу створюється в ході ретельного процесу, який може зайняти тижні і коштує це божевільні гроші.

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У показі Chanel був і зворушливий момент. За традицією, завершувала шоу модель, одягнена як наречена з невеликим букетиком чорних та синіх кольорів. Цей образ присвятили Гаспару Ульєлю, який помер у віці 37 років після травми голови через нещасний випадок на лижах в Альпах.

Chanel Spring 2022 Couture
Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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