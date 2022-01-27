Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже ✈ Новые правила въезда в ЕС

Мотивация жить

Модный маникюр

Love Is

Стиль Кароль

Неделя от-кутюр

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Chanel почтили память Гаспара Ульеля и попали в скандал из-за макияжа моделей. Что случилось на показе от-кутюр

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 15:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Креативный директор дома Виржини Виар представила новую коллекцию от-кутюр сезона весна 2022. Пользователи Сети в недоумении
Chanel Spring 2022 Couture
Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Редко, когда макияж является самой большой темой для разговора о кутюрном шоу модных брендов. Особенно, если показ открывает внучка Грейс Келли, Шарлотта Казираги, въезжая на подиум на коне.

Но Chanel смогли сделать это! В рядах моделей, которые вышла на подиум в новых творениях креативного директора дома Виржини Виар, были несколько девушек в изысканных нарядах от-кутюр и с тщательно нарисованными черными глазами.

Реклама

Виржини создала такой образ для девушек, вдохновившись темой авангардного макияжа XX века. Но темные круги на глазах моделей у некоторых людей вызвали ассоциацию с насилием и пропагандой, даже "гламуризацией" того, что женщины должны не скрывать следы насилия и носить их с гордостью.

Конечно, пока мир не узнал, что же хотела сказать Виржини таким луком, многие начали предполагать. Редакторы и журналисты сравнивали его и с афтепати-макияжем, и даже с бойцовскими, чем художественными.

Реклама

Chanel Spring 2022 Couture
Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Пользователи обвинили Chanel в том, что если Виржини и хотела сослаться на эпоху, в первую очередь ей стоило принять во внимание сегодняшние реалии. Ведь публика не увидела отсылки к авангарду 1920-х, а рассмотрела огромное черное пятно на глазах моделей и подумала о насилии над женщинами.

Конечно, стоит помнить, что кутюр – это вершина искусства моды. Каждый предмет одежды создается в ходе кропотливого процесса, который может занять недели и стоит это сумасшедшие деньги.

Реклама

В показе Chanel был и трогательный момент. По традиции, завершала шоу модель, одетая как невеста с небольшим букетиком черных и синих цветов. Этот образ посвятили Гаспару Ульелю, скончавшемуся в возрасте 37 лет после травмы головы в результате несчастного случая на лыжах в Альпах.

Chanel Spring 2022 Couture
Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Читайте также: Алла Костромичева и сексуальные пиратки: Zuhair Murad показали кутюрную коллекцию на Неделе моды в Париже

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
24 — 30 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять