Chanel почтили память Гаспара Ульеля и попали в скандал из-за макияжа моделей. Что случилось на показе от-кутюр

Креативный директор дома Виржини Виар представила новую коллекцию от-кутюр сезона весна 2022. Пользователи Сети в недоумении

Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Редко, когда макияж является самой большой темой для разговора о кутюрном шоу модных брендов. Особенно, если показ открывает внучка Грейс Келли, Шарлотта Казираги, въезжая на подиум на коне.

Но Chanel смогли сделать это! В рядах моделей, которые вышла на подиум в новых творениях креативного директора дома Виржини Виар, были несколько девушек в изысканных нарядах от-кутюр и с тщательно нарисованными черными глазами.

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Виржини создала такой образ для девушек, вдохновившись темой авангардного макияжа XX века. Но темные круги на глазах моделей у некоторых людей вызвали ассоциацию с насилием и пропагандой, даже "гламуризацией" того, что женщины должны не скрывать следы насилия и носить их с гордостью.

Конечно, пока мир не узнал, что же хотела сказать Виржини таким луком, многие начали предполагать. Редакторы и журналисты сравнивали его и с афтепати-макияжем, и даже с бойцовскими, чем художественными.

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Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Пользователи обвинили Chanel в том, что если Виржини и хотела сослаться на эпоху, в первую очередь ей стоило принять во внимание сегодняшние реалии. Ведь публика не увидела отсылки к авангарду 1920-х, а рассмотрела огромное черное пятно на глазах моделей и подумала о насилии над женщинами.

Конечно, стоит помнить, что кутюр – это вершина искусства моды. Каждый предмет одежды создается в ходе кропотливого процесса, который может занять недели и стоит это сумасшедшие деньги.

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В показе Chanel был и трогательный момент. По традиции, завершала шоу модель, одетая как невеста с небольшим букетиком черных и синих цветов. Этот образ посвятили Гаспару Ульелю, скончавшемуся в возрасте 37 лет после травмы головы в результате несчастного случая на лыжах в Альпах.

Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

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