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Афтепаті-макіяж та онука Грейс Келлі на коні: як пройшов кутюрний показ Chanel

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 січня, 06:00
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Як вразити уми модників у всьому світі знають лише найкращі дизайнери планети. Твідові костюми, ручна робота та онука княгині Монако
Chanel Couture SS 2022
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Парижі стартував Тиждень моди від-кутюр. Одними з перших уми людей у всьому світі вразили Schiaparelli, а сьогодні свою версію люксового одягу представила Chanel. Креативний директор дому Віржині Віар показала колекцію весна 2022 року.

Це літня колекція, тому вона дуже свіжа, навіть із великою кількістю вишивок", – пояснила Віржині. "Мене трохи надихнули 20-ті – пір'я, бахрома, жіноча сторона конструктивістів, дівчина всередині!

Chanel Couture SS 2022
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

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Над декораціями до показу працював художник Ксав'є Вейлан, який створював проекти у стилі Карла Лагерфельда. Також сама дизайнер зізналася, що черпала натхнення і з записів культового модельєра.

В основі колекції переважали речі класичного сприйняття будинку Chanel: мереживні сукні, пір'я, брючні костюми, настрій Гетсбі 20-х і 30-х років, тонкий шифон, нерівні краї, які так любила Габріель, органза, шлейфи, ковзаючі атласні вечірні сукні, драпірування, відкриті спини, твідові костюми та крихітні розшиті бісером жилети.

Chanel Couture SS 2022
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

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Найчарівнішою точкою неймовірного показу стала сцена з онукою Грейс Келлі – принцеса Монако Шарлотта Казігарі, одягнена в жакет Chanel, верхи на прекрасному іспанському гнідом коні Кускусі, зійшла на подіум і відкрила показ бренду.

Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
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Лінк скопійовано
Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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