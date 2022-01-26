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Алла Костромічова та сексуальні піратки: Zuhair Murad показали кутюрну колекцію на Тижні моди у Парижі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 січня, 19:51
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Українська модель вийшла у шикарному вбранні на показі відомого дизайнера в Парижі. Розповідаємо, чим надихався Зухаїр Мурад
Zuhair Murad Spring 2022 Couture
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Колаж: Сьогодні

Українки продовжують підкорювати столицю моди – Париж. Після тріумфу нашої співвітчизниці на кутюрному показі Schiaparelli, цього разу на шоу Zuhair Murad весна 2022 блищала Алла Костромічова.

Алла Костромічова на показі Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Алла Костромічова на показі Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

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Алла Костромічова на показі Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Алла Костромічова на показі Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Зухаїр Мурад – затятий романтик. Він вважає, що мода — це країна мрій, населена незвичними істотами.

Сьогодні нам потрібно мріяти більше, ніж будь-коли. Нам потрібно подорожувати в нашу уяву, щоб трохи забути про себе та про труднощі, з якими доводиться стикатися у реальності – розповів дизайнер американському Vogue.

Як і для всіх романтиків, розповідь екстравагантних історій – це спосіб набути нового життя в мріях.

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Натхненням для кутюрної колекції сезону весна 2022 року бренду Zuhair Murad послужили байронівські пірати 18 століття, що носилися у відкритому морі в гонитві за втраченими скарбами.

Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Моделі в образах сексуальних піраток ходили по подіуму салону в Парижі і нагадували неземних істот, одягнених у розкішні вбрання: хмари тюля, прикрашені копіями старих морських карт і сузір'їв, туго затягнуті корсажі, сплетення перлів та ланцюгів зі старого золота, і, звичайно, шпильок.

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Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Мої піратки — заповзятливі жінки, які шукають скарби життя. Вони можуть мріяти про кохання або, можливо, вони мріють про майбутнє, сповнене радості та мужності – зазначив дизайнер.

Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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