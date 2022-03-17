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Jean Gritsfeldt провів показ нової колекції у Берліні, щоб донести головні меседжі війни в Україні

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17 березня, 19:25
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Так український бренд вирішив підтримати народ у боротьбі за незалежність та свободу проти російської окупації. На одязі можна побачити слова: "Україна", "Паляниця", "Пісня", "Любов", "Повага", "Голос", "Краса", "Воля"
Jean Gritsfeldt провів показ у Берліні, щоб розповісти світові про війну в Україні
Jean Gritsfeldt провів показ у Берліні, щоб розповісти світові про війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Здавалося б, що може мода під час війни? Відповідь – все! Оргкомітет Ukrainian Fashion Week веде активну волонтерську діяльність, звертається до міжнародної індустрії із закликом до підтримки українців, дизайнери шиють бронежилети та багато інших важливих речей.

Український дизайнер Жан Грицфельдт дистанційно організував показ нової колекції на Тижні моди Mercedes Benz Fashion Week у Берліні.

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Усі речі Жан та його команда створили під час війни в Україні. На одязі можна побачити слова: "Україна", "Паляниця", "Пісня", "Любов", "Повага", "Голос", "Краса", "Воля". Одна з моделей вийшла на подіум у образі з розмазаною червоною фарбою – як символ крові укаринців, що проливається через росіян.

Наприкінці шоу моделі винесли на подіум величезний прапор України, а на екрані гостям показали кадри того, що відбувається в країні і те, як світ підтримує українців у їх боротьбі за свободу та незалежність.

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Жан розповів, що сумнівався, чи варто брати участь у Тижні моди у воєнний час. Але вирішив, що цим зможе показати світові, що Україна житиме у світі та красі!

Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 | Фото: пресслужба
Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресслужба
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Сьогодні не час говорити про моду, але час показувати наші реалії через моду. Ми не демонструємо нову колекцію, нові образи, бо коли ховаєшся від бомб в сховищі, метро чи підвалах, нікого не хвилює, в що ти вбраний. Головне – що ти живий.

Наша колекція – Почуття та Відчуття. Це наш захист і броня, наша зброя. В те, що ми вдягнуті, щоб вибороти світ без війни, – комментриует Жан.

Цього року Тиждень моди у Берліні розпочався з хвилини мовчання на знак солідарності з Україною та тими жертвами, які приносить наш народ у боротьбі проти путіна та росії.

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