Історія дня: 91-річна зв'язкова УПА віддала сукню, пошиту в сталінських таборах, на маскувальну сітку

Кожен українець у боротьбі за свободу та незалежність країни намагаються всіма силами допомогти військовим. Читайте історію хороброї жінки, яка пройшла всі жахи репресій

91-річна жінка віддала сукню, пошиту в сталінських таборах, на потреби українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни з росією ми вчимося, як рятуватися під час облоги міста рашистами, що робити, коли бомбять і як допомогти діткам, що загубилися. Щодня у цьому жаху ми стикаємося з неймовірними історіями хоробрості та людинолюбства.

Одну з таких історій опублікувала на своїй сторінці інструктор з надання першої допомоги та тактичної медицини Ірина Костенко у своєму обліковому записі Facebook.

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91-річна зв'язкова УПА віддала сукню, пошиту у сталінських таборах, на маскувальну сітку – написала Ірина.

Сукня, яка стане експонатом музею / Фото: Facebook

Також волонтерка поділилася історією хороброї жінки.

Любов Погонюк живе у місті Здолбунові Рівненської області. У 14 років вона стала зв'язковою УПА. Вже у 15 років її заарештували. Після допитів та тортур її відправили до табору. Вона провела 10 років ув'язнення та на засланні без права повертатися додому.

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Принісши свою сукню волонтерам, яку вона пошила у сталінських таборах, Любов просила порізати її на маскувальні сітки, щоб допомогти нашим хлопцям у боротьбі за свободу та незалежність.

Сукня, яка стане експонатом музею / Фото: Facebook

Жінка залишила записку:

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Хай маскувальна сітка береже воїнів від ворогів. Цю сукенку пошила собі у засланні на Воркуті. Погонюк (Піддубій) Любов Максимівна. Жителька х. Підспасів (с.Кунин), зв’язкова УПА на псевдо "Сумна". Слава Ісусу Христу! Слава!

Записка, яку залишила 91-річна Любов Погонюк / Фото: Facebook

Волонтери не порізали сукню, а залишили для музею. Цей історичний експонат має залишитися як пам'ять про боротьбу українського народу за право жити.

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